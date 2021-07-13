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9-10 жовтня - промивка мереж у Білій Церкві
- П'ятниця, жовт. 08 2021
- Автор bc-news
З 6:00 9 жовтня до 18:00 10 жовтня відбудеться планова промивка водопровідних мереж м. Біла Церква. Мета - попередження негативного впливу стану водопровідних мереж на якість води.
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Опубліковано в ЖКГ
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