Важливо

9-10 жовтня - промивка мереж у Білій Церкві

  • П'ятниця, жовт. 08 2021
  • Автор 
9-10 жовтня - промивка мереж у Білій Церкві

З 6:00 9 жовтня до 18:00 10 жовтня відбудеться планова промивка водопровідних мереж м. Біла Церква. Мета - попередження негативного впливу стану водопровідних мереж на якість води. 

 Зробіть запас води заздалегідь. 

SocButtons v1.5
Прочитано 35 раз
Опубліковано в ЖКГ

You have no rights to post comments

Наверх

Поділитись новиною

Відправити в FacebookВідправити в Google BookmarksВідправити в TwitterВідправити в LinkedIn
Free Joomla 2.5 Extensions Joomla module Joomla Plugin

  Сторінки в соц. мережах

Перемкнути на мобільний вигляд

Чи зможете ви оплачувати вартість опалення, якщо вона збільшиться?

Monobank [CPS, API] UA

Вибір редакції

Читайте також

Фото та відео