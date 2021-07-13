Доходи та порядок нарахування житлової субсидії

У випадку призначення житлової субсидії на наступний період 2021-2022 рр., повторно звертатись за призначенням житлової субсидії у жовтні 2021 року не потрібно. Її розрахунок буде проведено органами соціального захисту населення самостійно (без звернення громадян). Мінсоцполітики підготувало роз'яснення, за який період враховуються доходи при розрахунку розміру житлової субсидії та як розраховується розмір житлової субсидії.

За який період враховуються доходи при розрахунку розміру житлової субсидії

Доходи враховуються:

за III-IV квартали попереднього календарного року - у разі, коли житлова субсидія призначається з початку неопалювального сезону;

за I-II квартали поточного календарного року - у разі, коли житлова субсидія призначається з початку опалювального сезону;

за два квартали, що передують місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням житлової субсидії, - у разі, коли житлова субсидія призначається не з початку опалювального (неопалювального) сезону.

У разі призначення житлової субсидії з початку опалювального сезону доходи у вигляді пенсії враховуються в розмірі нарахованої пенсії за серпень поточного року, а в разі призначення житлової субсидії з початку неопалювального сезону доходи у вигляді пенсії враховуються в розмірі нарахованої пенсії за березень поточного року. У разі призначення житлової субсидії не з початку опалювального (неопалювального) сезону враховується розмір нарахованої пенсії за місяць, що передує місяцю, попередньому до місяця, з якого призначається житлова субсидія.

Розрахунок розміру житлової субсидії

Розмір субсидії розраховується як різниця між вартістю житлово-комунальних послуг в межах соціальних норм і нормативів та обсягом обов’язкового платежу.

Субсидія = плата за ЖКП в межах норм і нормативів - обов’язковий платіж.

Знаючи дохід сім’ї, а також членів сім’ї і осіб зі складу домогосподарства, можна самостійно розрахувати розмір обов’язкового платежу і орієнтовний розмір субсидії. Постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 409 установлено соціальну норму житла та соціальні нормативи, у межах яких держава надає громадянам субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 № 1156, розмір обов’язкового відсотка платежу за житлово-комунальні послуги визначається для кожного домогосподарства індивідуально за єдиною формулою і залежить виключно від розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства на одну особу.

Житлова субсидія розраховується окремо на опалювальний і неопалювальний сезони.