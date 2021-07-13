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З першого жовтня подешевшала електроенергія

  • П'ятниця, жовт. 01 2021
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З першого жовтня подешевшала електроенергія

Тариф на електроенергію з 1 жовтня 2021 року для 80% населення України становитиме 1,44 грн за кВт-год за умови споживання до 250 кВт-год на місяць. Для всіх, хто споживає більше 250 кВт-год на місяць, ціна залишатиметься незмінною – 1,68 грн за весь обсяг споживання.

"Завдяки розробленій Міненерго фінансовій моделі покладання спеціальних обовя'зків (ПСО) державні виробники електроенергії, НАЕК "Енергоатом" і ПрАТ "Укргідроенерго", які забезпечують виконання спецобов'язків, отримали право продавати весь обсяг своєї продукції на ринкових умовах. За рахунок отриманого доходу державна генерація компенсуватиме різницю між тарифами для населення і ринковою ціною електроенергії", - йдеться у повідомленні Міненерго.

НАЕК "Енергоатом" вже розпочав роботу за новою моделлю. 23 вересня компанія продала на аукціонах електроенергію в обсязі 1,38 млн МВт·год для постачання населенню у жовтні 2021 року.
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Опубліковано в ЖКГ

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