"Завдяки розробленій Міненерго фінансовій моделі покладання спеціальних обовя'зків (ПСО) державні виробники електроенергії, НАЕК "Енергоатом" і ПрАТ "Укргідроенерго", які забезпечують виконання спецобов'язків, отримали право продавати весь обсяг своєї продукції на ринкових умовах. За рахунок отриманого доходу державна генерація компенсуватиме різницю між тарифами для населення і ринковою ціною електроенергії", - йдеться у повідомленні Міненерго.
З першого жовтня подешевшала електроенергія
- П'ятниця, жовт. 01 2021
- Автор bc-news
Тариф на електроенергію з 1 жовтня 2021 року для 80% населення України становитиме 1,44 грн за кВт-год за умови споживання до 250 кВт-год на місяць. Для всіх, хто споживає більше 250 кВт-год на місяць, ціна залишатиметься незмінною – 1,68 грн за весь обсяг споживання.
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Опубліковано в ЖКГ
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