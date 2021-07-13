З першого жовтня подешевшала електроенергія

Тариф на електроенергію з 1 жовтня 2021 року для 80% населення України становитиме 1,44 грн за кВт-год за умови споживання до 250 кВт-год на місяць. Для всіх, хто споживає більше 250 кВт-год на місяць, ціна залишатиметься незмінною – 1,68 грн за весь обсяг споживання.