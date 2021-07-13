Проведення конкурсів з призначення управителів багатоквартирних будинків буде продовжено

Уряд схвалив розроблений Мінрегіоном законопроект про перенесення терміну щодо оголошення та проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку до 1 березня 2022 року. Відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів.

«В Україні зі 180 тисяч багатоквартирних будинків понад 48 тисяч «живуть» за старим законодавством – мешканці не визначились з формою управління будинками. З метою завершення «перехідного періоду» пропонується продовжити термін і провести конкурси з призначення управителя будинку до 1 березня наступного року», – наголосила заступник Міністра розвитку громад та територій Наталія Хоцянівська.

Зазначимо, зміни до законопроекту дозволять всім жителям будинків провести відповідні конкурси. Йдеться про проект Закону України «Про внесення змін до розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про житлово-комунальні послуги».

Нагадаємо, раніше Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов наголосив, що законопроект щодо комплексної реконструкції кварталів застарілого житла містить низку нововведень, які дозволять запустити процес оновлення житлового фонду в Україні.

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