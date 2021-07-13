Телефони для запису на оформлення субсидії та отримання довідки

У зв’язку з наближенням опалювального сезону, розрахунок субсидії з урахуванням послуги опалення буде проведений в автоматичному режимі без особистого звернення громадян (це майже 12 тис. домогосподарств).

У випадках, якщо субсидія в минулому опалювальному періоді:

надавалася у грошовій безготівковій формі;

була призначена за фактичним місцем проживання особам, які орендують житлові приміщення на підставі договору найму абовнутрішньо переміщеним особам;

була призначена без урахування окремих осіб з числа зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), які не проживають за місцем реєстрації і такі домогосподарства не звернулись за призначенням субсидії про тягом травня-вересня цього року, то для призначення субсидії з жовтня 2021 року потрібно подати нові Заяву і Декларацію .

Для організації прийому громадян управлінням соціального захисту населення Білоцерківської міської ради розпочато попередній запис на прийом для оформлення житлової субсидії на опалювальний період.

Запис на прийом до спеціаліста управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради здійснюється в телефонному режимі Звернутися потрібно за телефонами: 5-85-34; 39-05-13; 5-33-25.

Усі громадяни, які бажають оформити субсидію з жовтня 2021 року можуть звернутися за оформленням субсидії в один із таких способів:

1) в електронному вигляді на електронну пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ;

2) на особистому прийомі за адресами:

в приміщенні «єдиної приймальні громадян», пров. Ковальський, 14, з понеділка по п’ятницю з 08:30 до 17:00 год;

в приміщенні ЦНАПу, вул. Леваневського, 34, з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 17:00);

в приміщеннях старостатів сіл та селища (за графіком роботи старостатів);

3) надіслати заповнені бланки поштою на офіційну адресу управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради, вул. Я. Мудрого, 2.

4) через електронний сервіс, який розміщено на офіційному веб-сайт Мінсоцполітики https://www.msp.gov.ua

Зауважуємо, що з метою уникнення великої скупченості людей та для збереження Вашого часу та дотриманням усіх протиепідемічних рекомендацій, мешканці Білоцерківської міської територіальної громади мають прийти до управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради у визначені, згідно попереднього запису, дату та час.

Нагадуємо, що житлова субсидія НЕ ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ, якщо будь-хто із членів домогосподарства:

- здійснив покупку квартири, земельної ділянки, транспортного засобу (крім мопеда або причепа), товарів довгострокового використання на суму понад 50 тисяч гривень одноразово протягом року, що передує року звернення за субсидією;

- має банківський депозит у сумі понад 100 тисяч гривень;

- здійснив купівлю-продаж валюти та банківських металів протягом року до звернення за субсидією на суму понад 50 тисяч гривень;

- декларує відсутність доходу та несплату ЄСВ;

- перебував за кордоном понад 60 днів;

- має заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг (понад 340 грн.) та з оплати аліментів понад три місяці;

- не повернув до бюджету незаконно отриману субсидію за попередній період;

- має у власності транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з року випуску якого минуло менше п’яти років (крім мопеда і причепа);

- має два і більше автомобілів, яким немає 15 років з року випуску;

- має у власності більш, ніж одне житлове приміщення (квартиру, будинок). При призначенні субсидій не враховуються житлові приміщення, які перебувають у спільній частковій або сумісній власності, або житла, розташованого у сільській місцевості.

- не має доходів і при цьому ніде не навчався, не працював, не мав статусу безробітного;

- загальна площа квартири перевищує 130 кв. м,

- загальна площа будинку понад 230 кв. м.

Отримати більш детальну консультацію щодо умов надання житлової субсидії можна за телефонами «гарячих ліній», які працюють в управлінні соціального захисту населення Білоцерківської міської ради з понеділка по п’ятницю з 8:30 год. до 17:00 год. за номерами: 5-33-25; 5-85-34; 39-05-13.