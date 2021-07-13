Мережа магазинів Brille - запорука вдалого освітлення

Який вид світильників обрати і для якого приміщення? Як правильно розрахувати освітленість площі, щоб зрозуміти, скільки світильників потрібно встановити, скільки лампочок купити та наскільки яскраво вони мають горіти? Розрахувати рівень освітленості приміщення та підібрати відповідний товар, ви зможете в інтернет - магазині Brille або ж завітавши до мережі магазинів фірми Brille offline, яка нині нараховує 25 точок продажу по всій Україні. Тут ви знайдете широкий асортимент товарів: люстри, бра, вуличні ліхтарі, світлодіодні світильники, настільки лампи, торшери, стельові лампи, лампочки тощо.

Люстри в магазині Brille можна підібрати під будь-яке приміщення, незалежно від його розміру. Наприклад, люстри на кухню кріпляться до стелі як за допомогою гаку, так і через монтажну планку. А джерел світла мають від 1 до 16 точок. Люстри розраховані на світлодіодні, галогенні, енергоощадні та лампи розжарювання. Якщо звичайні люстри вам не підходять, зверніть увагу на один із сучасних способів освітлення, а саме: світлодіодні люстри Brille, які можуть працювати повністю на вбудованих LED або мати змінні джерела світла. Вони також доповнені світлодіодним підсвічуванням. Відтак, такі світильники працюють як з основним, так і з додатковим освітленням. Завдяки діодам ваша люстра може мати будь-яку форму: від класики до хай-теку.

LED-люстри підійдуть, як для дому, так і для офісу, закладів громадського харчування, готелів тощо. Усюди вони виглядатимуть сучасно, стильно, оригінально. Ознайомитися з асортиментом рідних видів люстр можна на сайті Brille та в мережі магазинів.

Окрім каталогу товарів, на сайті Brille ви знайдете цікаву та корисну інформацію: адреси розташування магазинів, спосіб доставки товару, спосіб оплати, яка є гарантія на товар та чи є можливість повернути його. Також вам запропонують бонусну систему, ознайомлять з виробниками. До кожного товару є детальний опис параметрів. Пошук товару каталогізований за ціною, групою, типом лампи, призначенням, кольором товару, кольором джерела світла, потужністю, стилем, матеріалом та кольором плафона, технічними особливостями, формою лампи. Отже, знайти потрібний товар буде зручно і швидко. На сайті також передбачена система зворотного зв’язку, з вами зв’яжуться менеджери і підкажуть, що краще обрати.