У селі Шкарівка здорожчало водопостачання

13 вересня на засіданні виконкому БМР було ухвалено рішення про встановлення тарифу на централізоване водопостачання комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Світанок».

Тариф на послугу з централізованого водопостачання становить відтепер 17,76 грн. за 1 куб.м (з ПДВ).

Також затверджено структуру тарифу на послугу з централізованого водопостачання даному комунальному підприємству (без ПДВ) на послуги з централізованого водопостачання комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Світанок»:

№ з/п Показник Тариф плановий, грн./куб. м 1 Виробнича собівартість, усього, зокрема: 1078,9 прямі матеріальні витрати, зокрема: 1025,9 електроенергія 414,5 інші прямі матеріальні витрати 611,4 прямі витрати на оплату праці - інші прямі витрати, зокрема: - єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників 53,0 амортизація основних виробничих засобів та нематеріальних активів, безпосередньо повязаних із наданням послуги - інші прямі витрати - загальновиробничі витрати - Адміністративні витрати 105,1 Витрати на збут - Інші операційні витрати - Фінансові витрати - Усього витрат повної собівартості - Витрати на відшкодування втрат - Плановий прибуток 145,7 податок на прибуток 26,2 чистий прибуток, зокрема: 119,5 Середньозважений тариф 14,8

Рішення набирає чинності з 01 вересня 2021 р.

Нагадаємо, раніше був підвищений тариф на послуги з водопостачання для КП БМР "Комунальник".