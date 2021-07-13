У селі Шкарівка здорожчало водопостачання

Тариф на послугу з централізованого водопостачання становить відтепер 17,76 грн. за 1 куб.м (з ПДВ).
Також затверджено структуру тарифу на послугу з централізованого водопостачання даному комунальному підприємству (без ПДВ) на послуги з централізованого водопостачання комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Світанок»:
|№ з/п
|Показник
|
Тариф плановий,
грн./куб. м
|1
|
Виробнича собівартість, усього,
зокрема:
|1078,9
|прямі матеріальні витрати, зокрема:
|1025,9
|електроенергія
|414,5
|інші прямі матеріальні витрати
|611,4
|прямі витрати на оплату праці
|-
|інші прямі витрати, зокрема:
|-
|
єдиний внесок на
загальнообов’язкове державне
соціальне страхування працівників
|53,0
|
амортизація основних виробничих
засобів та нематеріальних активів,
безпосередньо повязаних із
наданням послуги
|-
|інші прямі витрати
|-
|загальновиробничі витрати
|-
|Адміністративні витрати
|105,1
|Витрати на збут
|-
|Інші операційні витрати
|-
|Фінансові витрати
|-
|Усього витрат повної собівартості
|-
|Витрати на відшкодування втрат
|-
|Плановий прибуток
|145,7
|податок на прибуток
|26,2
|чистий прибуток, зокрема:
|119,5
|Середньозважений тариф
|14,8
Рішення набирає чинності з 01 вересня 2021 р.
Нагадаємо, раніше був підвищений тариф на послуги з водопостачання для КП БМР "Комунальник".