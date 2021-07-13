Білій Церкві потрібно 240 млн грн, щоб забезпечити стабільне опалення взимку

8 вересня в Києві відбулося засідання правління Всеукраїнської Асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міста України». У ньому взяв участь і білоцерківський міський голова Геннадій Дикий. Мери міст обговорювали також питання початку опалювального сезону. Проблемою є високі ціни на газ для теплопостачальних підприємств, бюджетних установ, об’єктів соціальної сфери, що ставить під сумнів нормальну життєдіяльність міст.

"Білій Церкві необхідно близько 240 млн грн на покриття різниці в тарифах для стабільного проходження опалювального сезону. Це означає, що ми маємо використати кошти бюджету розвитку, припинивши фінансування всіх інших об’єктів. Така проблема виникла у більшості міст, тому Асоціацією підготовано відповідне звернення до центральних органів влади з конкретними пропозиціями щодо вирішення ситуацій̈, яка склалася. Цими днями підніматимуться ці питання й на засіданні в Міністерстві розвитку громад та територій України", - йдеться у повідомленні на сайті БМР.

На сайті асоціації говориться про те, що ціна газу збільшується з 4 до 7,6 грн для населення та з 7 до 20 грн за 1 куб м для бюджетної сфери. До цього ще додається вартість розподілу газу та інші витрати. Тому асоціація просить центральну владу зафіксувати ціну природного газу для бюджетних установ до кінця опалювального сезону на рівні 11,2 грн за 1 куб м., щоб забезпечити безперебійне теплопостачання, зокрема, лікарень, шкіл, дитячих садочків та інших об’єктів соціальної сфери. А також розблокувати рахунки підприємств, арештовані через заборгованість по сплаті за природний газ та його розподіл, у 59 громах. Щоправда на сайті асоціації не вказується, про які громади йде мова.