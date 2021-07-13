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Новий тариф на послуги водопостачання у селищі Терезине

  • Четвер, серп. 26 2021
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Новий тариф на послуги водопостачання у селищі Терезине

25 серпня на засіданні виконкому ухвалили рішення "Про встановлення тарифу на централізоване водопостачання комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Світанок»". Підприємство обслуговує селище Терезине. 

 Новий тариф - 14, 8 за куб м

Структура тарифу (без ПДВ) на послуги з централізованого водопостачання комунального підприємства Білоцерківської міської ради «Світанок»

№ з/п                                Показник

 

Тариф плановий,

                         грн./куб. м  

 
1

Виробнича собівартість, усього,

зокрема:

 1078,9
  прямі матеріальні витрати, зокрема: 1025,9
  електроенергія 414,5
  інші прямі матеріальні витрати 611,4
  прямі витрати на оплату праці -
  інші прямі витрати, зокрема: -
 

єдиний внесок на

загальнообов’язкове державне

соціальне страхування працівників

 53,0
 

амортизація основних виробничих

засобів та нематеріальних активів,

безпосередньо повязаних із

наданням послуги

 -
  інші прямі витрати -
  загальновиробничі витрати -
  Адміністративні витрати 105,1
  Витрати на збут -
  Інші операційні витрати -
  Фінансові витрати -
  Усього витрат повної собівартості -
  Витрати на відшкодування втрат -
  Плановий прибуток 145,7
  податок на прибуток 26,2
  чистий прибуток, зокрема: 119,5
  Середньозважений тариф 14,8

 

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Опубліковано в ЖКГ

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