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Графік відключення електроенергії

  • Вівторок, серп. 17 2021
  • Автор 
Графік відключення електроенергії

Планові відключення на 17- 21 серпня

17.08.2021 Пилипча Лісова 09:00 - 16:00 Виконання приєднання клієнтів
Михайла Щербаня
Дружби
Лесі Українки
Соборна
Долинська
Шевченка
Недоги
Виноградна
Польова
Миру
Жовтнева
Гагаріна
Надрічна
Вишнева
Гагаріна пров.
Садова
Калинова
Урожайна
Глибочка пров. Шевченка 09:00 - 16:00
Надрічна
Гагаріна
Молодіжна
Шевченка
Польова
Сіркова
Левицького
Росьова
Новоселівська
Котляревського
Верхня гребля
пров. Шевченка 12:00 - 20:00
Надрічна
Гагаріна
Молодіжна
Шевченка
Польова
18.08.2021 Томилівка Набережна 08:00 - 19:00 Ремонтні роботи
Спортивна
Слави
Шевченка
Лісовий
Центральна
Лісова
Дружби
Хоздвір
Залізничний
Залізнична
Садова
Валок
Новоселівська
Молодіжна
Залізнична 08:00 -18:00 Ремонтні роботи
Новоселів 
Молодіжна
Залізничний
Біла Церква Павліченко 08:00 - 19:00 Технічне обслуговування
Шевченка
Робітнича
2 Робітнича
пров. Леваневського
1 пров. Леваневського
2 пров. Леваневського
Приміська
Гризодубової
Прорізна
Челюскінців
пров. Челюскінців
Ротецька
Князя Володимира
Шолом-Алейхема
Івана Франка
Штабний
Проточний
1 пров. Гризодубової
2 пров. Гризодубової
пров. Кар'єрний
Леваневського
Кар'єрна
Крутогірна
Героїв Крут
Лесі Українки 08:00 - 18:00 Виконання приєднання клієнтів
Польова
Чайковського
Романа Шухевича
Павла Чубинського
Михайла Вербицького
Анатолія Солов'яненка
Островського 08:00 - 18:00 Чистка траси
Польова
Глибочка пров. Шевченка 09:00 - 20:00 Виконання приєднання клієнтів
Надрічна
Гагаріна
Молодіжна
Шевченка
Польова
19.08.2021 Біла Церква Глиняна 08:00 - 18:00 Чистка траси
Глибочка пров. Шевченка 08:00 - 20:00 Виконання приєднання клієнтів
Надрічна
Гагаріна
Молодіжна
Шевченка
Польова
20.08.2021 Біла Церква Логінова 06:00 - 19:00 Технічне обслуговування
Лєрмонтова
Пушкінська
Чкалова
Курсова
Траса Київ-Одеса 08:00 - 19:00 Технічне обслуговування
Київська
Храпачі Ферма
Молодіжна
Кооперативна
пров. Кооперативний
Шкільна
Ярова
Колгоспна
Млин
Глушки Січнева
Ставок
Центральна
Садова
Тихий
Молодіжна
Весняна
пров. Поштовий
1-го Травня
Надрічна
Скребиші Миру
пров. Молодіжний
Калинова
Кільцева
пров. Тихий
пров. Шкільний
Набережна
Садова
Ферма
Нова
21.08.2021 Біла Церква Логінова 06:00 - 19:00 Технічне обслуговування
Лєрмонтова
Пушкінська
Чкалова
Курсова
Толстого 08:00 - 19:00 Виконання приєднання клієнтів
Верхня
Терезине СТ "Флора" 08:00 - 19:00 Виконання приєднання клієнтів
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Прочитано 38 раз
Опубліковано в ЖКГ

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Чи варто витрачати понад 50 млн грн з бюджету на алеї у 2021 році?

так, бруківка - це красиво і зручно - 18.2%
так, але у всьому має бути міра і баланс - 9.1%
ні, спершу треба відремонтувати лікарні та школи, садочки - 36.4%
ні, спершу треба відремонтувати прибудинкові території - 0%
мені все одно - 36.4%

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