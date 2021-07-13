Графік відключення електроенергії

так, бруківка - це красиво і зручно - 18.2%

так, але у всьому має бути міра і баланс - 9.1%

ні, спершу треба відремонтувати лікарні та школи, садочки - 36.4%

ні, спершу треба відремонтувати прибудинкові території - 0%

мені все одно - 36.4%

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