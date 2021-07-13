Графік відключення електроенергії

|17.08.2021
|Пилипча
|Лісова
|09:00 - 16:00
|Виконання приєднання клієнтів
|Михайла Щербаня
|Дружби
|Лесі Українки
|Соборна
|Долинська
|Шевченка
|Недоги
|Виноградна
|Польова
|Миру
|Жовтнева
|Гагаріна
|Надрічна
|Вишнева
|Гагаріна пров.
|Садова
|Калинова
|Урожайна
|Глибочка
|пров. Шевченка
|09:00 - 16:00
|Надрічна
|Гагаріна
|Молодіжна
|Шевченка
|Польова
|Сіркова
|Левицького
|Росьова
|Новоселівська
|Котляревського
|Верхня гребля
|пров. Шевченка
|12:00 - 20:00
|Надрічна
|Гагаріна
|Молодіжна
|Шевченка
|Польова
|18.08.2021
|Томилівка
|Набережна
|08:00 - 19:00
|Ремонтні роботи
|Спортивна
|Слави
|Шевченка
|Лісовий
|Центральна
|Лісова
|Дружби
|Хоздвір
|Залізничний
|Залізнична
|Садова
|Валок
|Новоселівська
|Молодіжна
|Залізнична
|08:00 -18:00
|Ремонтні роботи
|Новоселів
|Молодіжна
|Залізничний
|Біла Церква
|Павліченко
|08:00 - 19:00
|Технічне обслуговування
|Шевченка
|Робітнича
|2 Робітнича
|пров. Леваневського
|1 пров. Леваневського
|2 пров. Леваневського
|Приміська
|Гризодубової
|Прорізна
|Челюскінців
|пров. Челюскінців
|Ротецька
|Князя Володимира
|Шолом-Алейхема
|Івана Франка
|Штабний
|Проточний
|1 пров. Гризодубової
|2 пров. Гризодубової
|пров. Кар'єрний
|Леваневського
|Кар'єрна
|Крутогірна
|Героїв Крут
|Лесі Українки
|08:00 - 18:00
|Виконання приєднання клієнтів
|Польова
|Чайковського
|Романа Шухевича
|Павла Чубинського
|Михайла Вербицького
|Анатолія Солов'яненка
|Островського
|08:00 - 18:00
|Чистка траси
|Польова
|Глибочка
|пров. Шевченка
|09:00 - 20:00
|Виконання приєднання клієнтів
|Надрічна
|Гагаріна
|Молодіжна
|Шевченка
|Польова
|19.08.2021
|Біла Церква
|Глиняна
|08:00 - 18:00
|Чистка траси
|Глибочка
|пров. Шевченка
|08:00 - 20:00
|Виконання приєднання клієнтів
|Надрічна
|Гагаріна
|Молодіжна
|Шевченка
|Польова
|20.08.2021
|Біла Церква
|Логінова
|06:00 - 19:00
|Технічне обслуговування
|Лєрмонтова
|Пушкінська
|Чкалова
|Курсова
|Траса Київ-Одеса
|08:00 - 19:00
|Технічне обслуговування
|Київська
|Храпачі
|Ферма
|Молодіжна
|Кооперативна
|пров. Кооперативний
|Шкільна
|Ярова
|Колгоспна
|Млин
|Глушки
|Січнева
|Ставок
|Центральна
|Садова
|Тихий
|Молодіжна
|Весняна
|пров. Поштовий
|1-го Травня
|Надрічна
|Скребиші
|Миру
|пров. Молодіжний
|Калинова
|Кільцева
|пров. Тихий
|пров. Шкільний
|Набережна
|Садова
|Ферма
|Нова
|21.08.2021
|Біла Церква
|Логінова
|06:00 - 19:00
|Технічне обслуговування
|Лєрмонтова
|Пушкінська
|Чкалова
|Курсова
|Толстого
|08:00 - 19:00
|Виконання приєднання клієнтів
|Верхня
|Терезине
|СТ "Флора"
|08:00 - 19:00
|Виконання приєднання клієнтів
Графік відключення електроенергії
- Вівторок, серп. 17 2021
- Автор bc-news
Планові відключення на 17- 21 серпня
|Прочитано 38 раз
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Опубліковано в ЖКГ
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Чи варто витрачати понад 50 млн грн з бюджету на алеї у 2021 році?
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