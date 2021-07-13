1 жовтня 2021 року тариф на електроенергію знизиться

За ініціативи Президента Володимира Зеленського, тариф на електроенергію для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт*год на місяць, буде знижено до 1,44 грн за кВт*год. Про це заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час чергового засідання Уряду 11 серпня.

Очільник Уряду зазначив, що для домогосподарств з місячним рівнем споживання більше 250 кВт*год тариф на електроенергію залишиться без змін. «Для тих українських родин, які споживають більше 250 кВт*год на місяць ціна залишається без змін – тобто 1 гривня 68 копійок», - повідомив Глава Уряду. Нові правила почнуть діяти з 1 жовтня 2021 року.

Прем’єр-міністр також зупинився на питаннях щодо тарифів на газ. «НАК «Нафтогаз» запустив тарифний план «Комфортний сезон». За цим планом кубометр газу буде коштувати 7,96 грн з ПДВ незалежно від того, якою буде ринкова ціна на біржах. Тарифний план діє з 1 жовтня 2021 року до 30 квітня 2022 року. Це дійсно дуже вигідна пропозиція, адже ми бачимо, що ціни на газ на європейських біржах майже досягли 20 гривень за кубічний метр блакитного палива», - заявив Прем’єр-міністр України.

Денис Шмигаль також додав, що НАК «Нафтогаз» пропонує вигідний тариф для комунальних підприємств, які забезпечують населення теплом та гарячою водою. «Можна на рік зафіксувати тариф і платити по 7 гривень 42 копійки за кубометр газу. Закликаю місцевих керівників не гаяти час і скористатися вигідними пропозиціями, які дозволять їм збалансовано вирішити питання з тарифами на тепло, які вони тепер встановлюють», - підсумував очільник Уряду.