Міська влада зробила перший крок до встановлення нової вартості опалення у Білій Церкві

Зокрема, ухвалили рішення про затвердження форм розрахунків тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання та розрахунків тарифів на комунальні послуги, поданих для їх встановлення.

Нагадаємо, 7 липня 2021 року НКРЕКП передала повноваження з регулювання діяльності підприємств теплопостачання з державного на місцевий рівень. Тобто тепер тарифи на опалення та гарячу воду буде встановлювати місцева влада. Тарифи на водопостачання, водовідведення, газ, електроенергію продовжує встановлювати НКРЕКП.

Яким буде тариф у Білій Церкві, поки що не зрозуміло. Але вже деякі муніципалітети в Україні оголосили, що вартість опалення може зрости до 70%. А все тому, що ціни на газ у Європі б'ють рекорди. Останній пік був зафіксований на позначці 540 доларів за тисячу кубометрів. А, як відомо, ціни на газ в Україні напряму залежать від європейських. Власного газу Україні не вистачає, імпорту з Росії немає, як і терміналів для зрідженого газу, тож постачати його можна лише з Європи. Зараз ціна газу на українській біржі на вересень сягає 18 тисяч гривень за тисячу кубометрів (це, відповідно, 18 гривень за кубометр). На серпень було 15 із половиною тисяч гривень за тисячу кубометрів, на липень — 13 тисяч.

І якщо на газ для населення з 1 травня діють фіксовані річні тарифи, тобто до травня 2022 року ціна для українців не може вирости, то опалення подорожчає, і значно.

Уряд пропонує місцевій владі звернути увагу на пропозицію НАК «Нафтогаз України». «Місцеві керівники тепер фактично визначають, які суми люди отримують за гарячу воду та тепло у своїх платіжках. Тому закликаю комунальні підприємства, якими опікується місцева влада, переходити на трирічний контракт із НАК «Нафтогаз України», у якому передбачена ціна 7,42 грн за куб. м (з ПДВ). Така ціна діятиме цілий рік, незалежно від коливань на газових ринках», — сказав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Однак, асоціація «Укртеплокомуненерго» заявила, що закупити у «Нафтогазу» блакитного палива можна приблизно на 70% від потреби, а решту доведеться купувати по ринковим цінам. Тому тепловики попередили, що за таких умов тарифи на тепло та гарячу воду зростуть до 70%.

На засіданні білоцерківського виконкому питання ціни на тепло не обговорювалося. Або члени виконкому цим не цікавляться, або просто не хочуть публічно обговорювати таке непопулярне рішення. Промовчав про це й народний депутат Микола Бабенко, який був присутній на засіданні виконкому та раніше дуже переймався питанням зростання вартості опалення.

Наразі вартість опалення у Білій Церкві становить 1550 грн за 1 Гкал.