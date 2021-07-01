Гроші для виплати субсидій пішли в регіони

До банківських установ спрямовуються кошти у сумі 1,1 млрд гривень для виплати пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг та придбання твердого палива та скрапленого газу.
Звертаємо увагу, що субсидії будуть виплачені одержувачам відразу за два місяці – травень та червень 2021 року.
До кінця поточного тижня кошти будуть перераховані на рахунки одержувачів у банківських установах та “Укрпошті” для проведення виплат. Одержувачам субсидій, які отримують кошти через пошту, виплата буде проведена до кінця поточного місяця.
Міністерство соціальної політики України