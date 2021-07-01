Проведено автоматичний розрахунок житлових субсидій у Білій Церкві

Для 15 608 домогосподарств, які отримували житлову субсидію в опалювальному сезоні 2020-2021 років, проведено автоматичний розрахунок субсидії на неопалювальний періодбез звернень громадян, з них:

- 10 929 домогосподарствам призначено житлову субсидію;

- 2 699 домогосподарствам відмовлено в наданні субсидії;

- 1 980 домогосподарств, яким необхідно подати нову заяву та декларацію.

Серед причин, за якими відмовлено в наданні субсидії найпоширенішими є:

наявність заборгованості на суму більше ніж 340 грн.;

- відсутність доходів та сплати ЄСВ у працездатних громадян;

- доходи працездатних громадян менші за розмір мінімальної заробітної плати;

- не повернення до бюджету незаконно отриману субсидію за попередній період.

Також на підставі інформації Міністерства фінансів України за результатами проведеної верифікації даних щодо одержувачів житлових субсидій та членів їх сімей було встановлено, що:

- 329 домогосподарств мають в наявності кошти на депозитних банківських рахунках в сумі, що перевищує 100 тис. гривень;

- 84 домогосподарства здійснили операції з купівлі іноземної валюти, нерухомості, транспортного засобу або інших товарів на суму, що перевищує 50 тис. гривень;

- 49 домогосподарств мають у власності більше ніж одне житлове приміщення (квартиру, будинок);

- 9 домогосподарств мають у власності транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації і з року випуску якого минуло менше 5 років або мають у власності більше ніж один транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації і з року випуску якого минуло менше ніж 15 років;

За наявності таких умов житлова субсидія не призначається, тому цим домогосподарствам припинено виплату житлової субсидії з травня цього року.

Звертаємо увагу, що у разі наявності у власності більше ніж одного житлового приміщення, транспортних засобів, депозитних рахунків, або здійснення купівлі на суму більше ніж 50 тис. гривень одержувачам субсидії необхідно повідомити управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради про такі обставини до 1 вересня 2021 року.

Нагадуємо, що для призначення субсидії потрібно подати нові Заяву і Декларацію тим домогосподарствам, яким житлова субсидія:

надавалася у грошовій безготівковій формі;

була призначена за фактичним місцем проживання особам, які орендують житлові приміщення на підставі договору найму або внутрішньо переміщеним особам;

була призначена без урахування окремих осіб з числа зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), які не проживають за місцем реєстрації;

Звернутися за оформленням субсидії можна одним із таких способів:

1) на особистому прийомі за адресами:

в приміщенні «єдиної приймальні громадян», пров. Ковальський, 14, з понеділка по п’ятницю з 08.30 до 17.00 год;

в приміщенні ЦНАПу, вул. Леваневського, 34, з понеділка по п’ятницю з 09.00 до 17.00);

2) надіслати заповнені бланки поштою на офіційну адресу управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради, вул. Я. Мудрого, 2 (Бланки Заяви та Декларації можна роздрукувати з офіційного веб-сайту управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради за посиланням http://uszn.org.ua/blanky-zayav/);

3) через електронний сервіс, який розміщено на офіційному веб-сайт Мінсоцполітики https://www.msp.gov.ua ;

4) в електронному вигляді на електронну пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

Управління соціального захисту населення БМР