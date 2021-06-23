КП БМР «Комунальник» має намір підвищити тарифи на водопостачання та каналізацію

1.1. Тариф на послуги з централізованого водопостачання:
- населення
- при наявності лічильника – 17,80 грн. за 1 куб. м (в т. ч. ПДВ)
по нормі (без лічильника):
- без приладів підігріву води (4,5 м3) – 80,10 грн./ на 1 людину
- з приладами підігріву води (5,7 м3) –101,46 грн./ на 1 людину
- гуртожитки (4,2 м3) – 74,76 грн./ на 1 людину
- водозабірні колонки (1,5 м3) – 26,70 грн./ 1 людину ;
- бюджетні організації – 20,16 грн. за 1 куб. м (в т. ч. ПДВ);
- інші споживачі – 21,04 грн. за 1 куб. м (в т. ч. ПДВ);
1.2. Тариф на послуги з централізованого водовідведення:
- населення - при наявності лічильника – 21,80 грн. за 1 куб. м (в т. ч. ПДВ)
по нормі (без лічильника):
- без приладів підігріву води (4,5 м3) – 98,10 грн./ на 1 людину
- з приладами підігріву води (5,7 м3) – 124,26 грн./ на 1 людину
- гуртожитки (4,2 м3) – 91,56 грн./ на 1 людину
- бюджетні організації – 24,84 грн. за 1 куб. м (в т. ч. ПДВ);
- інші споживачі –25,92 грн. за 1 куб. м (в т. ч. ПДВ);
2. Періодичність надання послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення: щоденно цілодобово.
3. Обґрунтування причин зміни тарифів.
Необхідність перегляду тарифів виникла, оскільки збільшились витрати на оплату праці з нарахуваннями, прямі матеріальні витрати, зокрема витрати на оплату електроенергії на 47,03%, зросли ціни на паливно-мастильні матеріали, зріс тариф на водовідведення ТОВ «Білоцерківвода» на 62,34%. З метою аналізу елементів витрат, які вплинули на зростання тарифів проведено аналіз відхилень елементів планових тарифів від діючих та аналіз складових тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.
У таблицях нижче наведені розміри діючих та планових тарифів по елементах витрат та їх відхилення від діючих тарифів в абсолютних значеннях та у відсотках.