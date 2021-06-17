Коли призначать субсидію на неопалювальний період?

Як відомо Кабінет Міністрів України спершу скасував автоматичне призначення субсидій, а потім повернув цю норму. Тож у субсидіантів виникає питання, коли ж призначать їм субсидію на неопалювальний період та з якого місяця. На сайті Урядового порталу є такі роз'яснення:

19 травня 2021 року Урядом було прийнято рішення (постанова Кабінету Міністрів України від 19.05.2021 № 505), згідно з яким розгляд питань щодо призначення житлової субсидії на наступний період домогосподарствам, які отримували житлову субсидію в опалювальному сезоні 2020–2021 років, проводиться без звернень громадян.

Виключення складають тільки домогосподарства, яким житлова субсидія: надавалася у грошовій безготівковій формі; була призначена за фактичним місцем проживання осіб (орендарі житлових приміщень; внутрішньо переміщені особи; індивідуальні забудовники, будинки яких не прийняті в експлуатацію); була призначена без урахування окремих осіб з числа зареєстрованих у житловому приміщенні, які не проживають за місцем реєстрації.

Тобто, понад 85 % домогосподарствам житлова субсидія на наступний період буде призначена автоматично.

При цьому передбачено, що рішення про призначення житлових субсидій домогосподарствам без звернень громадян приймаються органами соціального захисту населення на підставі інформації Міністерства фінансів за результатами проведеної верифікації даних щодо одержувачів житлових субсидій.

На сьогодні, всі необхідні доопрацювання програмних комплексів у зв’язку зі змінами до Положення зроблено. Крім того, вже забезпечено отримання органами соціального захисту населення в автоматичному режимі інформації про доходи від Пенсійного фонду України та податкових органів і відбувається підготовка до процесу масового розрахунку субсидій на неопалювальний період.

Коли чекати на призначення субсидії?

Слід зазначити, що збір та обробка інформації, включаючи додаткові критерії, про понад 6 млн осіб (кількість осіб, які входять до складу домогосподарства, в середньому становить 2 людини), потребує залучення до процесу різних джерел інформації та часу на її опрацювання. Зокрема це стосується інформації від десятків банківських установ, реєстрів прав на рухоме та нерухоме майно.

Наразі відповідна інформація узагальнюється Мінфіном для проведення верифікації.

Таким чином, найближчими тижнями, після надходження від Мінфіну результатів верифікації одержувачів житлової субсидії на відповідність новим критеріям її отримання, органами соціального захисту населення буде забезпечено автоматичне її призначення понад 2,5 мільйонам одержувачів.

При цьому звертаємо увагу, що призначення та нарахування житлових субсидій усім домогосподарствам буде здійснено починаючи з травня поточного року.

Слід зазначити, що в умовах обмежувальних заходів, згідно з законодавством нарахування пені за несвоєчасну сплату за комірне виконавцями комунальних послуг не здійснюється. Наявність такої заборгованості за травень поточного року не вплине на рішення щодо призначення житлової субсидії такому домогосподарству.З метою забезпечення ефективного та раціонального використання бюджетних коштів 14 квітня 2021 року було прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 420, відповідно до якої переглянуто окремі критерії майнового і матеріального стану при наданні житлових субсидій, зокрема здійснення дороговартісних покупок, наявності рухомого та нерухомого майна, депозитів тощо.

Навіщо ж уряд вирішив спершу скасувати автоматичне призначення субсидій?

Слід зазначити, що в попередніх роках неодноразово реалізовувався аналогічний підхід, зокрема рішенням Уряду від 27.04.2018 (постанова КМУ № 329) у 2018 році було запроваджено суттєво жорсткіші умови надання житлових субсидій і, відповідно, з травня 2018 року призначення житлової субсидії окремим категоріям одержувачів здійснювалося лише після подання нових заяви і декларації.

Тому у травні 2021 року передбачалося призначати житлову субсидію на наступний період після подання громадянами нових заяви та декларації. Таким чином, передбачалося отримання інформації про майновий стан та наявність депозитів шляхом декларування відповідної інформації громадянами.

Мінсоцполітики нагадує, що ці уточнення критеріїв визначення права на отримання субсидії було важливо зробити, оскільки за результатами верифікації, яку проводить Міністерство фінансів, було встановлено факти, що після оформлення житлової субсидії окремі її одержувачі здійснили покупку:

вартісних автомобілів на суму понад 800 тис. гривень;

нової сільськогосподарської техніки;

валюти на суму у понад 1 мільйон гривень.

При цьому слід пам’ятати, що програма житлових субсидій – це адресна підтримка тих громадян, які не мають можливості оплатити комунальні послуги, а не підтримка тих, хто приховує свій майновий і матеріальний стан і, як правило, має тіньові доходи, не сплачуючи також і податки.

Тому всі ці зміни про справедливість, адже фінансування призначених субсидій відбувається за рахунок коштів державного бюджету, тобто добросовісних платників податків.