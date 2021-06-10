З травня 2021 року діють нові умови призначення житлових субсидій

Відповідно до рішення Уряду від 19 травня цього року встановлено, що розгляд питань щодо призначення житлової субсидії на наступний період домогосподарствам, які отримували житлову субсидію в опалювальному сезоні 2020-2021 років, проводиться без звернень громадян в автоматичному режимі.

Рішення про призначення житлових субсидій таким домогосподарствам в автоматичному режимі прийматиметься управлінням соціального захисту населення Білоцерківської міської ради на підставі інформації Міністерства фінансів України за результатами проведеної верифікації даних щодо одержувачів житлових субсидій та членів їх сімей (наявність у власності житлових приміщень, транспортних засобів, депозитних рахунків та інше).

Але домогосподарствам, яким житлова субсидія:

надавалася у грошовій безготівковій формі;

була призначена за фактичним місцем проживання особам, які орендують житлові приміщення на підставі договору найму; внутрішньо переміщеним особам;

була призначена без урахування окремих осіб з числа зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), які не проживають за місцем реєстрації;

для призначення субсидії потрібно подати заяву і декларацію відповідної форми у період з травня по вересень 2021 року.

Звертаємо увагу, що деякі категорії населення втратять право на субсидії. Це ті, хто:

- здійснив покупку квартири, земельної ділянки, транспортного засобу (крім мопеда або причепа), товарів довгострокового використання на суму понад 50 тисяч гривень одноразово протягом року, що передує року звернення за субсидією;

- має банківський депозит у сумі понад 100 тисяч гривень;

-здійснив купівлю-продаж валюти та банківських металів протягом року до звернення за субсидією на суму понад 50 тисяч гривень;

-декларує відсутність доходу і перебував за кордоном понад 60 днів. До 60-денного періоду перебування за кордоном не включаються дні службового відрядження, лікування, навчання або догляду а дитиною до досягнення нею трирічного віку за кордоном, що підтверджується відповідними документами.

- має заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг та з оплати аліментів понад три місяці;

- не повернув до бюджету незаконно отриману субсидію за попередній період;

- має у власності транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з року випуску якого минуло менше п’яти років (крім мопеда і причепа);

- має два і більше автомобілів, яким немає 15 років з року випуску;

- має у власності більш ніж одне житлове приміщення (квартиру, будинок). При призначенні субсидій не враховуються житлові приміщення, які перебувають у спільній частковій або сумісній власності, або розташовані у сільській місцевості й отримані як спадщина;

- не має доходів і при цьому ніде не навчався, не працював, не мав статусу безробітного.

У наданні субсидії також відмовлять, якщо:

- загальна площа квартири перевищує 130 кв. м,

- загальна площа будинку понад 230 кв. м.

Увага! Сім'ям, яким субсидія з травня 2021 року буде перепризначена автоматично, обов'язково необхідно протягом травня-серпня 2021 року повідомити управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради про вищезазначені обставини, які впливають на право отримання субсидії.

Звернутися за оформленням субсидії можна одним із таких способів:

1) в електронному вигляді на електронну пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .;

2) на особистому прийомі за адресами:

в приміщенні «єдиної приймальні громадян», пров. Ковальський, 14, з понеділка по п’ятницю з 08.30 до 17.00 год;

в приміщенні ЦНАПу, вул. Леваневського, 34, з понеділка по п’ятницю з 09.00 до 17.00);

3) надіслати заповнені бланки поштою на офіційну адресу управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради, вул. Я. Мудрого, 2.

4) через електронний сервіс, який розміщено у розділі «Е-СЕРВІСИ» - «ЖИТЛОВІ СУБСИДІЇ» https://subsidii.mlsp.gov.ua

Бланки Заяви та Декларації можна роздрукувати з офіційного веб-сайту управління соціального захисту населення Білоцерківської міської ради за посиланням http://uszn.org.ua/blanky-zayav/ з метою їх надання в паперовій формі особисто або надсилання поштою.

Важливо! Заява та Декларація вважаються не поданими, у разі, якщо:

не внесені у повному обсязі відомості про членів домогосподарства та членів їх сімей (прізвище, ім'я та по батькові, сімейний стан, дата народження, серія і номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія і номер паспорта (для осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за його серією та номером);

не зазначені відомості про адресу домогосподарства та номери особових рахунків, а також номер мобільного телефону заявника.

Тому, при заповненні Заяви та Декларації просимо уважно зазначати всю необхідну інформацію.

З 1 травня субсидії будуть виплачуватись лише готівкою.

Акцентуємо увагу громадян, які подали документи для призначення субсидії у травні цього року, а також тих, кому перепризначення субсидії буде здійснено автоматично, що розрахунок субсидії проводитиметься управлінням соціального захисту населення Білоцерківської міської ради протягом червня місяця після отримання відомостей (за результатами верифікації) від Міністерства фінансів.

А виплата субсидій у готівковій формі за травень-червень 2021 року буде здійснена протягом липня місяця.

Для отримання більш детальної інформації в управлінні соціального захисту населення Білоцерківської міської ради працюють телефонні «гарячі лінії». Звернутися потрібно за номерами: 5-85-34; 5-33-25; 39-05-13.