Переваги купівлі смарт-квартири: на що звернути увагу

Смарт-квартирою називають невелику житлову площу, яка не має розділення на кімнати. Зазвичай це невеличка студія, у якій є зонування на спальню, кухню, санвузол. Чи варто купувати таке житло?

Плюси та мінуси смарт-квартири

Сьогодні смарт-житло користується популярністю. У Києві та інших великих містах будують цілі ЖК з будинками, розділеними на невеличкі квартирки. Вони призначені для проживання однієї людини та для багатьох стали доступною альтернативою оренди житла. Чи дійсно це вигідно та які переваги має така житлова площа?

Маленька квартира — це бюджетний варіант, отже купівля потребує невелику суму. З цінами та пропозиціями можна ознайомитися на сервісі OLX. Якщо ви хочете купити смарт квартиру Київ може запропонувати вам такі переваги:

власне житло;

економія на комунальних послугах;

мінімальні витрати на ремонт;

компактність;

відсутність перегородок.

Смарт-квартира — це житлова площа без перегородок. Тобто двері є лише до душової та туалету, які знаходяться в одному маленькому приміщенні. Кухня не відділена від кімнати, проте є зонування — кухонна зона та спальня. В такій квартирі ви не будете накопичувати зайві речі, оскільки для них просто немає місця. Це прекрасний варіант для тих, хто не залишає вдома багато зайвого та «про всяк випадок».

Маленька площа означає мінімальні витрати на ремонт, а також можливість зекономити на комунальних послугах. У смарт-кімнаті все знаходиться поруч, кожен метр використовується, немає незатребуваних приміщень.

Що краще — смарт чи звичайна квартира?

Усе залежить від бюджету та мети придбання приміщення. Смарт — чудова альтернатива оренді, оскільки коштує недорого і підходить для одного. Однак жити з сім'єю в такій квартирі неможливо. Її можна здати в оренду та отримувати пасивний дохід. Водночас оренда звичайної квартири може принести більше грошей.

Смарт-квартири зазвичай знаходяться в нових домах, тому про негаразди з комунікаціями швидше за все можна буде забути. Звичайна квартира може бути як в старому домі, так і в новобудові, і від стану будинку залежить комфорт проживання.