Чому Біла Церква повинна потопати в смітті?

Всі мешканці Білої Церкви, а тепер й Білоцерківської міської територіальної громади, є свідками того, як по місту виникають стихійні сміттєзвалища. Купи гілок, старих меблів, одягу, сантехніки тижнями, а то й місяцями валяються біля сміттєвих контейнерів, створюючи антисанітарні умови. Надає такі послуги з прибирання сміття у нашому місті ПрАТ "КАТП-1028", 60% акцій якого належить батькам та дружині міського голови Геннадія Дикого. Чому ж підприємство не в змозі вчасно вивозити сміття?

Фото: вул. Гончара, 2

"Три місяці валялася ця купа сміття! Ми зверталися до КАТП-1028, вони нам кажуть, що ми не платимо за вивіз негабаритного сміття. Дзвонили до Департаменту житлово-комунального господарства, а там нас сказали, що це не їх питання, що треба звертатися до КАТП чи до ЖЕК-1. Раніше теж накопичувалося сміття на цьому майданчику, але лежало 2-3 тижні, а це вже три місяці! Тільки сьогодні (14 травня 2021, - прим. ред.) трьома тракторами вивезли це сміття. Поставили два контейнера на два великих будинки, але ж цього мало. Прибрали контейнер для роздільного сміття, раніше був, тепер немає. До нас зносять сміття і приватний сектор" , - розповіла історію боротьби зі смітником пані Оксана, що мешкає по вул. Гончара, 2.

ФОТО: провулок Курсовий, 17 А, дата фотографування 14 травня 2021 року

Така ж ситуація з негабаритним сміття біля будинку по провулку Курсовому, 17А, там постійно накопичуються гілки дерев та інший непотріб, а біля контейнерів взагалі ніхто не замітає. Гілки дерев перекривають пів дороги, створюючи незручності для проїзду автомобілей.

ФОТО: Гайок

Не краща ситуація в Гайку, де також біля сміттєвих контейнерів валяються купи сухих гілок, трави і листя, до яких додаються і непотрібні в господарстві речі.

Зіштовхнулися з "якісним" сервісом із вивозу сміття жителі села Шкарівка. Надаємо скріни вражень мешканців села з групи у ФБ "Шкарівка - сучасне село".

Варто додати, що на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ Департамент житлово-комунального господарства провів тендер. У 2020 році його виграло теж таки ПРАТ КАТП-1028 та отримало підрядів на суму 725 620 грн. У 2021 році також тендер виграло КАТП-1028 на суму 299 046 грн. Департамент оголосив ще один тендер на вже значно більшу суму - 1 199 990 грн. Торги тривають.

Виникає питання: чому при тарифі на вивіз сміття, який був підвищений у 2021 році, та при виграному тендері на вивіз стихійних сміттєзвалищ, КАТП-1028 не справляється з цієї роботою вчасно?

Нагадаємо, у листопаді 2019 року був заключений договір з КАТП-1028 на вивіз сміття ще на 10 років - аж до 31 грудня 2029 року.