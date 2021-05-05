600 ОСББ вирішили взяти кредити на утеплення будинків

Наразі у нашій країні діють державні програми з енергоефективності як для багатоквартирних будинків, так і індивідуальних. Зокрема, це програма «Енергодім» Фонду енергоефективності, яка передбачає часткове відшкодування витрат на заходи з енергоефективності в багатоквартирних будинках та програма «Теплі кредити», котра віднедавна направлена на часткове відшкодування витрат на придбання енергоефективного обладнання або матеріалів для населення, зокрема, жителів приватних будинків.

Отже, мешканці індивідуальних будинків, яких в Україні налічується близько 6,5 млн, відтепер також отримують державну підтримку у вигляді «теплих кредитів».

На сьогодні Мінрегіон працює над вдосконаленням та спрощенням процедур енергетичної сертифікації. Також спільно з Фондом енергоефективності та Мінцифри – над автоматизацією послуг Фонду енергоефективності.

Станом на 30 квітня подано 656 заявок від ОСББ на участь у програмах Фонду енергоефективності на загальну кошторисну суму понад 5,2 млрд грн, причому 547 проектів із них – на комплексну термомодернізацію. Завдяки участі у програмі «Енергодім» майже 58 тисяч сімей невдовзі відчують тепло і комфорт в оселях та економію в платіжках, адже середній очікуваний рівень економії енергії від впровадження проектів більше 32%.

У цьому році за чотири місяці ОСББ виплачено 42 млн грн, тоді як минулого року всього 2 млн грн.

Проте держава дбає не лише про тепло і комфорт в оселях, але й у місцях, де громадяни проводять свій робочий або навчальний день.

Так, Мінрегіон у жовтні минулого року залучив 300 млн євро від Європейського інвестиційного банку для покращення енергоефективності 1000 громадських будівель, зокрема: шкіл, культурних центрів, дитячих садків, лікарень, адмінбудівель.

Кредит дає можливість встановити сучасне обладнання у будівлях, зокрема лічильники та системи контролю енергоспоживання, модернізувати системи опалення, вентиляції та освітлення, а також оновити зовнішні поверхні (фасади, дахи, теплоізоляційні плити, підвальні перекриття, вікна та двері).

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