Яка буде ціна на газ та електроенергію?

З1 травня 2021 року компанії запускають річний газовий продукт, відповідно до якого ціна на газ протягом року залишатиметься незмінною. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час вступного слова на засіданні Уряду 28 квітня.

«Для більшості українців така ціна складе трохи менше 8 грн за куб. Восени та взимку це убезпечить споживачів від різких стрибків цін, адже встановлені ціни підвищувати заборонено», — наголосив Денис Шмигаль.

Водночас за словами Прем’єр-міністра, Уряд очікує, що газопостачальники можуть знизити ціни на свої річні продукти влітку, коли ціна на газ на ринку традиційно піде на спад.

Крім того, Глава Уряду відзначив, що ціна на електроенергію для населення залишиться без змін — 1 грн 68 коп. за кВт/год. Кабінет Міністрів продовжив механізм дії ПСО до 30 червня.

«Нові правила також встановлюють, що державні компанії Енергоатом та Укргідроенерго будуть здійснювати продаж електроенергії напряму постачальникам універсальних послуг за двосторонніми договорами, без посередника у вигляді ДП «Гарантований покупець», — зауважив Прем’єр-міністр.

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