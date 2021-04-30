Поиск и устранение неисправностей в электропроводке

Неисправности домашней электросети способны доставить много неприятностей и могут быть потенциально опасны. Для устранения проблем можно вызвать электрика или разобраться своими силами, если есть необходимые навыки.

Устройство электросети

Для начала, следует изучить схему разводки проводов. Электросеть в квартире или доме состоит из вводного распределительного щита (ВРУ), от которого провода расходятся к осветительным приборам, выключателям, розеткам, а от питается бытовая техника. Если техника потребляет электричество высокой мощности, ее подключают через отдельный автомат.

Чтобы при ремонте было проще разобраться, нужно подписать каждый переключатель в щитке (свет, розетки, стиральная машина и прочее). Проводка может быть спрятана под штукатуркой или монтироваться открытым способом с помощью пластиковых кабельных каналов.

Какие неисправности возникают наиболее часто

К самым распространенным неисправностям можно отнести:

короткое замыкание по причине повреждения или обгорания изоляции в силу чрезмерных нагрузок. Если не сработает УЗО, может привести к возникновению пожара;

отсутствие контакта (для ремонта нужно затянуть клеммы или произвести другие манипуляции, в зависимости от характера поломки);

разрыв внутреннего провода в результате сверления стены (место такой поломки очевидно, для ремонта требуется соединить и заизолировать провод).

Могут появляться неисправности щитка, при которых контакты не смыкаются до конца, и прочие поломки.

Прежде чем приступать к ремонту нужно обязательно отключить питание.

Устройства для обнаружения поломок в электросети

Для выявления поломки потребуется индикаторная отвертка, тестер и мультиметр.

Существует три вида индикаторных отверток:

с неоновой лампой;

со светодиодным индикатором;

с жидкокристаллическим дисплеем.

Мультиметры – это универсальные устройства, позволяющие измерять силу тока, сопротивление, напряжение. Ими можно «прозванивать» провода и находить места коротких замыканий.

Как обнаружить и устранить неисправность ?

Если в квартире отсутствует электричество, сначала нужно проверить ВРУ. Возможно, ток не поступает из общей сети. Современные устройства оснащены световым индикатором. При поступлении тока он мигает. В старых приборах такого индикатора нет. Их нужно проверять с помощью индикаторной отвертки или мультиметра.

В ситуации, когда ток от центральной сети поступает, следует проверить УЗО на предмет отключенных переключателей. При наличии переключателей в выключенном положении, их нужно включить.

Если напряжения нет в одной комнате, сначала проверяют распределительную коробку, через которую провода идут туда и провода внутри нее. Если напряжение есть – значит неисправность дальше, если нет – значит ближе к источнику питания. И так до тех пор, пока место поломки не будет определено. В случаях, когда сверления стен не производилось, поломки как правило, находятся рядом с розетками, выключателями или бытовыми приборами.

Для их устранения нужно отключить питание и заменить неисправную фурнитуру или провода, подходящие к ней (в зависимости от того, что именно неисправно). Каждая жила соединяется и изолируется отдельно.