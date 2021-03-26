Метод вібропресування дуже поширений для виготовлення дорожнього покриття. Готовий продукт виходить максимально міцним і витримує температурні перепади, опади та фізичні навантаження. Кращий вібропрес для тротуарної плитки та бруківки можна придбати в компанії «БУМ». Підприємство спеціалізується на виготовленні рентабельного обладнання для виробництва дрібноштучних виробів із бетону. Ви можете обрати верстати з різними показниками потужності та продуктивності. Компанія спеціалізується на збірці й запуску автоматизованих ліній на виробничих об’єктах.

Як вибрати обладнання для виробництва тротуарної плитки?

Залежно від специфіки вашого підприємства підбирається верстат. Вони бувають мобільними або стаціонарними. Перші підходять для експлуатації прямо на будівельному майданчику. Машина має порівняно невеликі габарити й масу. Відрізняється середньою потужністю і продуктивністю. Для готових виробів не потрібні додаткові піддони. Поки заготовлення не придбає транспортну форму, вона повинна залишатися на місці. Стаціонарний пристрій використовується в критому цеху. Це більш потужні агрегати, справляються з масштабними обсягами. Їхній мінус — висока вартість і велике споживання ресурсів.

Якщо у вас невелике виробництво, то економніше буде придбати оснащення з невисокими показниками потужності. Ви зможете заощадити на фінансових витратах, оплачуючи рахунки за електроенергію. Час робочого циклу складає хвилину. Це можуть бути як «крокувальні», так і стаціонарні машини. Але для заводів, що спеціалізуються на великих партіях, необхідні потужні сучасні установки з мінімальними тимчасовими витратами на обробку розчину.

Спеціалізовані машини найчастіше застосовуються для виробництва плоскої продукції, наприклад, цегли, для стінових блоків і великих заготівель, де необхідно враховувати їхню висоту. Універсальні агрегати вважаються найпотужнішими й дорогими. Такі рекомендовано купити заводам, які виробляють бетонні покриття з різними складами. На техніку можна встановити будь-який тип спорядження.

Компанія «БУМ» займається виготовленням і продажем рентабельних робочих верстатів і автоматизованих ліній. У своїй роботі використовуємо сучасні технології, тому наша продукція відрізняється якістю, міцністю корпусних конструкцій і тривалим експлуатаційним терміном.

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