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Виконком прийняв рішення про завершення опалювального сезону в Білій Церкві

  • Вівторок, бер. 23 2021
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Виконком прийняв рішення про завершення опалювального сезону в Білій Церкві

23 березня члени виконкому прийняли рішення про закінчення опалювального сезону 2020-2021 років на території Білоцерківської міської територіальної громади.

Рішення традиційне. Спершу виконком оголошує про те, що виходячи з кліматичних умов, згідно з будівельними нормами і правилами, правилами технічної експлуатації, нормами санітарного законодавства та іншими нормативними документами, в разі, якщо протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря перевищуватиме 8°С, опалювальний сезон 2020-2021 років на території Білоцерківської міської територіальної громади для житлового фонду, інших споживачів Білоцерківської міської територіальної громади закінчується.

А вже згодом буде прийняте рішення з конкрентною датою про завершення опалювального сезону. У 2020 році опалювальний сезон закінчився 10 квітня. 

Утім, весна цього року холодна. Укргідрометцентр прогнозує найближчими днями помірні опади, місцями ожеледь і до 12° морозу.

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Опубліковано в ЖКГ

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