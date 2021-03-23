Виконком прийняв рішення про завершення опалювального сезону в Білій Церкві

23 березня члени виконкому прийняли рішення про закінчення опалювального сезону 2020-2021 років на території Білоцерківської міської територіальної громади.

Рішення традиційне. Спершу виконком оголошує про те, що виходячи з кліматичних умов, згідно з будівельними нормами і правилами, правилами технічної експлуатації, нормами санітарного законодавства та іншими нормативними документами, в разі, якщо протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря перевищуватиме 8°С, опалювальний сезон 2020-2021 років на території Білоцерківської міської територіальної громади для житлового фонду, інших споживачів Білоцерківської міської територіальної громади закінчується.

А вже згодом буде прийняте рішення з конкрентною датою про завершення опалювального сезону. У 2020 році опалювальний сезон закінчився 10 квітня.

Утім, весна цього року холодна. Укргідрометцентр прогнозує найближчими днями помірні опади, місцями ожеледь і до 12° морозу.