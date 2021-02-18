Тарифи на вивіз сміття зросли у 2 рази

9 березня на засіданні виконкому БМР було прийнято рішення про встановлення тарифів на послуги з поводження (збирання, перевезення, захоронення) з побутовими відходами у Білій Церкві та приєднаних селах. Тарифи зростуть з 1 квітня 2021 року.

Мотиваця такого рішення - підвищення якості надання послуг, запровадження нових технологій та встановлення економічно обґрунтованих тарифів.

У разі зміни тарифів на послуги плата за поводження з твердими побутовими відходами на 1 особу в місяць збільшиться від 1,31 грн до 2,79 грн. Ознайомитися з новими тарифами можна ТУТ. До цього рішення тарифи переглядалися у бік зростання 15 листопада 2018 року.

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Нагадаємо, підприємство КАТП-1028 належить батькам та дружині міського голови Геннадія Дикого (60, 34% акцій), решта акцій належить місту. Розмір дивідендів, які підприємство готове сплатити за 2020 рік своїм акціонерам, аж...400 тис грн!

18 листопада 2019 року виконком БМР затвердив рішення конкурсної комісії, згідно якого КАТП-1028 визнано переможцем. Відтак, монополія на вивіз сміття з Білоцерківської територіальної громади буде й надалі належати фірмі родичів мера. Договір заключено до 31 грудня 2029 року.

Що ж до "підвищення якості надання послуг", то навряд чи це можливо до тих пір, поки у місті не з'явиться конкурентне середовище з вивозу сміття.