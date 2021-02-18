1 млн грн депутати виділили на закупівлю сміттєвих баків

Таке рішення було прийнято на 10 сесії БМР 25 лютого 2021 року. Депутати вирішили, що для міста та довколишніх сіл, що увійшли в Білоцерківську територіальну громаду, потрібно закупити нові контейнери по ціні 10 тис грн за штуку.

Всього таких баків планується закупити 100 штук. На це витратять 1 млн грн бюджетних коштів. А сміття, як відомо, з них буде збирати ПрАТ КАТП-1028, 60,34% акцій якого належать родичам міського голови Геннадія Дикого (решта акцій належить місту).

Варто додати, що контейнери раніше закуповувалися як за гроші громади, так і за кошти приватного підприємства. За словами екс-заступника міського голови Валерія Гнатюка, у 2006 році перші сто контейнерів для роздільного сміття були закуплені за кошти місцевого бюджету, решту 1000 закупило підприємство за свої кошти.

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Тож виявляється підприємство цілком самостійно може закуповувати контейнери. Чому ж місто знову бере на себе ці витрати?

Можливо, підприємство сплатило чималі дивіденти в бюджет міста? На сайті КАТП-1028 є лише інформація про те, що за 2018 рік підприємство затвердило розмір дивідендів акціонерам за 2018 pік на загальну суму 275,0 тис.грн. Про те, скільки ж місто отримало дивідендів по своїм акціям, на сайті БМР не повідомлялося.