Як отримати пільги на житлово-комунальні послуги у готівковій формі

Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» пільги на оплату житлово-комунальних послуг виплачуються споживачам у грошовій формі у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Механізм надання пільг населенню у грошовій формі, запроваджений у 2019 році, передбачає розрахунок розміру пільги за соціальними нормативами незалежно від фактичного споживання послуг.
При цьому діють дві моделі грошової форми надання пільг:
- безготівкова – сума пільги зараховуються на рахунок Мінсоцполітики в АТ «Ощадбанк» (на персональний обліковий запис одержувача пільги), звідки перераховується банком надавачам послуг (за визначеною послідовністю) на підставі їхніх даних про нараховані платежі;
- готівкова – сума пільги перераховується щомісячно безпосередньо на особистий рахунок одержувача пільги в одному з уповноважених банків або виплачується йому через поштове відділення.
Готівкова форма отримання пільг дозволяє одержувачу самостійно визначати черговість та суми оплати послуг, що важливо в умовах виникнення ситуації, коли пільговик не погоджується з нарахованими підприємством сумами.
Крім того, у разі споживання житлово-комунальних послуг в обсягах менших ніж соціальні нормативи, зекономлені кошти пільговики можуть використовувати на власний розсуд, у тому числі для оплати послуг у інший розрахунковий місяць, коли споживання збільшується у зв’язку, зокрема, з погодними умовами.
Безготівкова форма отримання пільг передбачає можливість отримання зекономлених коштів лише один раз на рік, після закінчення опалювального сезону.
Для отримання пільг у готівковій формі необхідно звернутися до органу соціального захисту населення з відповідною заявою, у якій зазначити реквізити банківського рахунку, куди буде перераховуватися сума пільги.
Мінсоцполітики рекомендує скористатись перевагами готівкової форми отримання пільг.