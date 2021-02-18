Як отримати пільги на житлово-комунальні послуги у готівковій формі

Пільги на оплату житлово-комунальних послуг передбачено законами України для окремих категорій громадян (особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій, учасники війни, «чорнобильці», ветерани військової служби, діти війни тощо). При цьому знижка плати за послуги встановлена на рівні від 25 % до 100 % залежно від категорії пільговика.

Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» пільги на оплату житлово-комунальних послуг виплачуються споживачам у грошовій формі у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Механізм надання пільг населенню у грошовій формі, запроваджений у 2019 році, передбачає розрахунок розміру пільги за соціальними нормативами незалежно від фактичного споживання послуг.

При цьому діють дві моделі грошової форми надання пільг:

безготівкова – сума пільги зараховуються на рахунок Мінсоцполітики в АТ «Ощадбанк» (на персональний обліковий запис одержувача пільги), звідки перераховується банком надавачам послуг (за визначеною послідовністю) на підставі їхніх даних про нараховані платежі;

готівкова – сума пільги перераховується щомісячно безпосередньо на особистий рахунок одержувача пільги в одному з уповноважених банків або виплачується йому через поштове відділення.

Готівкова форма отримання пільг дозволяє одержувачу самостійно визначати черговість та суми оплати послуг, що важливо в умовах виникнення ситуації, коли пільговик не погоджується з нарахованими підприємством сумами.

Крім того, у разі споживання житлово-комунальних послуг в обсягах менших ніж соціальні нормативи, зекономлені кошти пільговики можуть використовувати на власний розсуд, у тому числі для оплати послуг у інший розрахунковий місяць, коли споживання збільшується у зв’язку, зокрема, з погодними умовами.

Безготівкова форма отримання пільг передбачає можливість отримання зекономлених коштів лише один раз на рік, після закінчення опалювального сезону.

Для отримання пільг у готівковій формі необхідно звернутися до органу соціального захисту населення з відповідною заявою, у якій зазначити реквізити банківського рахунку, куди буде перераховуватися сума пільги.

Мінсоцполітики рекомендує скористатись перевагами готівкової форми отримання пільг.

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