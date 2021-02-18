У Білій Церкві затверджено програму відшкодування відсотків по кредитам в рамках програми «ЕНЕРГОДІМ»

25 лютого , під час засідання 10 сесії БМР, було затверджено Програму відшкодування з місцевого бюджету частини відсотків за кредитами, залученими ОСББ Білоцерківської міської територіальної громади, які беруть участь у Програмі підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ» державної установи «Фонд енергоефективності». Програма розрахована на 2021-2023 роки. На це заплановано виділити 6 млн грн з міського бюджету.

Метою програми є відшкодування за рахунок місцевого бюджету частини відсотків за кредитами, залученими ОСББ на впровадження заходів з енергозбереження, реконструкції та модернізації з підвищенням енергоефективності багатоквартирних будинків, поліпшення комфорту проживання мешканців громади.

Учасниками програм державної установи «Фонд енергоефективності», зокрема Програми «ЕНЕРГОДІМ», є ті ОСББ, які в порядку приєднання уклали Грантовий договір з державною установою «Фонд енергоефективності» шляхом отримання від Фонду Повідомлення про схвалення поданої ними Заявки на участь.

Програма передбачає, що ОСББ упродовж перших 12 місяців для пакету заходів А "Легкий" та упродовж перших 24 місяців для пакету заходів Б "Комплексний" мають право на відшкодування за рахунок місцевого бюджету частину або усіх відсотків за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергомодернізації багатоповерхівок, але не більше суми фактично сплачених відсотків, які не перевищують одночасно: 15% річних; 150 тис грн на календарний рік для пакету заходів А "Легкий" та 400 тис грн для пакету заходів Б "Комплексний".