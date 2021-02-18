741, 3 млн грн потрібно, аби підтримати систему централізовано теплопостачання Білої Церкви

25 лютого на 10 сесії БМР була затверджена програма розвитку та підтримка комунальної системи централізованого теплопостачання м. Біла Церква на 2019-2023 роки. На цю програму потрібно 741, 3 млн грн. Тож коли і в якій частині вона буде реалізована, сказати важко.

Основною метою програми є розвиток системи централізованого теплопостачання. Для цього потрібно відновити платоспроможність підприємства; здійснити заходи з реконструкції теплових мереж із заміною трубопроводів на попередньоізольовані; реконструювати та технічно переоснастити обладнання котелень комунальної власності територіальної громади міста Біла Церква.

Обсяги фінансування у програмі передбачені такі:

- на поліпшення фінансового стану підприємства - 234, 3 млн грн упродовж 2019-2023 рр

- на заходи з придбання труб ППУ, матеріалів, устаткування та обладнання - 74, 6 млн грн упродовж 2019-2023 рр

- на заходи з поліпшення системи централізованого теплопостачання - 432, 4 млн грн

Всього: 741 384, 583 тис. грн.

Нагадаємо, під час засідання 8 сесії БМР було прийняте рішення про надання безповоротної фінансової підтримки КП БМР «Білоцерківтепломережа» в розмірі 15 млн грн.