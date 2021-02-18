741, 3 млн грн потрібно, аби підтримати систему централізовано теплопостачання Білої Церкви

Основною метою програми є розвиток системи централізованого теплопостачання. Для цього потрібно відновити платоспроможність підприємства; здійснити заходи з реконструкції теплових мереж із заміною трубопроводів на попередньоізольовані; реконструювати та технічно переоснастити обладнання котелень комунальної власності територіальної громади міста Біла Церква.
Обсяги фінансування у програмі передбачені такі:
- на поліпшення фінансового стану підприємства - 234, 3 млн грн упродовж 2019-2023 рр
- на заходи з придбання труб ППУ, матеріалів, устаткування та обладнання - 74, 6 млн грн упродовж 2019-2023 рр
- на заходи з поліпшення системи централізованого теплопостачання - 432, 4 млн грн
Всього: 741 384, 583 тис. грн.
Нагадаємо, під час засідання 8 сесії БМР було прийняте рішення про надання безповоротної фінансової підтримки КП БМР «Білоцерківтепломережа» в розмірі 15 млн грн.