Сільським водоканалам дадуть безповоротну фінансову допомогу з бюджету громади

Комісія, а затим і члени виконкому, підтримали клопотання КП БМР «Комунальник» (с. Шкарівка) щодо виділення з бюджету громади у вигляді безповоротної фінансової допомоги в розмірі 1 млн 455 тис. грн для компенсації економічно обґрунтованих витрат на надання послуги з водопостачання та водовідведення. Аналогічний висновок комісії був по клопотанню КП БМР «Світанок» (с. Терезене) щодо виділення безповоротної фінансової допомоги в розмірі 1 млн 500 тис. грн.

Надалі це рішення має затвердити сесія Білоцерківської міськради. Відповідний проєкт «Про надання безповоротної фінансової допомоги КП БМР «Комунальник» та КП БМР «Світанок» члени виконкому також підтримали.

Але що цікаво, що у цьому проєкті рішення виконкому немає жодного посилання на прийняту Програму фінансової підтримки КП БМР «Комунальник» та «Світанок» на 2021 рік, яку депутати прийняли на 8 сесії БМР 28 січня 2021 року. І суми там були інші! Зокрема, КП БМР «Комунальник» пропонувалося надати 1, 060 млн грн, а КП БМР «Світанок» - 1, 920 млн грн.

Що ж змінилося? Чому чиновники ігнорують нещодавно затверджену програму і не згадують про неї? Невже документ був неякісно підготовлений і в такому вигляді поданий на розгляд депутатам? Така думка закрадається, якщо проаналізувати, як публікуються проєкти рішень і самі рішення на сайті БМР. Так, при відкритті проєкту рішення про фінансову допомогу вищеназваним підприємствам чомусь відкривається проєкт рішення про надання фінансової допомоги КП БМР «Білоцерківтепломережа»...

Також варти нагадати, що у 2013 році К ПБМР «Білоцерківводоканал» було передано в концесію і відтоді міський бюджет більше не «латає діри» підприємства, а натомість отримує концесійний платіж (наприклад у 2021 році – 4, 2 млн грн). То чому ж громада знову вдається до старої практики і починає «спонсорувати» вже сільські водоканали?