Нова ціна газу та вартість розподілу для Білої Церкви

18 січня 2021 року Уряд опублікував постанову №25, яка передбачає запровадження граничної ціни на газ для населення в 6,99 грн за кубометр (з урахуванням ПДВ, плати за транспортування магістральними газопроводами до внутрішніх точок виходу з газотранспортної системи).

Ціна діятиме із 1 лютого по 31 березня 2021 року.

19 січня 2021 року НКРЕКП на своєму засіданні встановила граничний тариф на розподіл газу на рівні 1,79 грн за кубометр для 14 облгазів: ПрАТ "Гадячгаз", АТ "Закарпатгаз", АТ "Івано-Франківськгаз", ПрАТ "Коростишівгаз", АТ "Лубнигаз", ПрАТ "Мелітопольгаз", АТ "Миколаївгаз", АТ "Полтавагаз", ПрАТ "Тернопільгаз", АТ "Тисменицягаз", ПрАТ "Уманьгаз", АТ "Харківгаз", АТ "Чернівцігаз", ТОВ "Газовик".

НКРЕКП визначило найвищу межу тарифу, проте для десятків компаній ця сума буде нижчою. Зокрема, послуги АТ «Київоблгаз» для Білої Церкви на доставку газу становлять з 1 січня 1, 74 грн (з ПДВ) за кубометр. і лишаються без змін.

Водночас, споживачам не варто розслаблятися і все таки вчитися купувати газ на ринку. Адже глава Урядунаголосив, що рішення про встановлення граничної ціни на газ не означає, що Уряд відмовляється від розвитку ринку газу в Україні. Як відзначив прем’єр-міністр, ринок газу є незворотним кроком, оскільки він покладає кінець монополізму та дає можливість людям обирати свого газопостачальника, щоб отримувати кращу ціну, послуги та сервіс.

Денис Шмигаль повідомив, що надалі Уряд зобов’яже усі газопостачальні компанії представити свої річні продукти для населення, щоб люди змогли підписати річний контракт і заздалегідь розуміти ціни у платіжках. Як це зробити, читайте ТУТ