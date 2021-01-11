Ціна 6, 99 грн за 1 куб м газу наступить не скоро?

13 січня 2021 року на сайті Урядового порталу з'явилася новина про те, що Уряд пропонує операторам знизити ціну газу до 6, 99 грн за 1 куб м. Щоправда, невідомо, коли це настане. Адже поки що дане лише доручення відмовідним міністерствам розробити проєкт рішення.

Для всіх побутових споживачів в Україні пропонується запровадити державне регулювання ціни на газ на період дії карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду 13 січня.

За словами Прем’єр-міністра, на цей період пропонується встановити ціну 6,99 грн за метр кубічний для всіх побутових споживачів.

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Глава Уряду доручив Міністерству енергетики, Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерству юстиції та іншим центральним органам виконавчої влади невідкладно підготувати проєкт постанови про запровадження державного регулювання ціни на газ на період дії карантинних обмежень або до кінця опалювального сезону.

Водночас Денис Шмигаль наголосив, що рішення про державне регулювання ціни на газ не означає, що Уряд відмовляється від розвитку ринку газу в Україні.

«Адже підхід, коли ціну газу регулює попит і пропозиція, працює в усіх розвинених країнах. Газ стає таким самим товаром, як хліб чи послуги інтернету. Конкуренція означає усунення монополії окремих газопостачальників, які заробляли надприбутки, а тому були зацікавлені, аби ринок ніколи не запрацював», — підкреслив очільник Уряду.

Прем’єр-міністр також зауважив, що поки ринок газу продовжує формуватися, держава підтримає людей, особливо пенсіонерів та вразливі категорії населення. Він додав, що рішення про державне регулювання ціни тимчасове і буде задіяне до кінця опалювального сезону або до кінця дії карантинних обмежень.

Як відзначив Прем’єр-міністр, НКРЕКП також починає ретельну перевірку всіх газопостачальників, які на сьогодні мають найвищі тарифи на розподіл газу.

Прем’єр-міністр також доручив Міністерству фінансів та Міністерству соціальної політики сформувати механізм субсидіювання, який допоможе людям, що використовують електроенергію для опалення домівок.