Як обрати дешевший газ?

Постачальники газу для населення своєчасно оприлюднили січневі ціни на газ. Ціни на газ очікувано підвищилися, у більшості постачальників вони перевищили позначку 9 грн./м³ (з урахуванням ПДВ), або впритул наблизилися до неї. Але є й такі постачальники, ціни яких значно нижчі. Тож варто спробувати та обрати нового постачальника. Як це робити, читайте в новині.

Нагадаємо, у зв'язку з переходом з серпня 2020 року до ринкових умов у сфері постачання газу для населення, постачальники повинні публікувати відповідну інформацію ще в кінці попереднього місяця.

Отже, ціни такі: https://index.minfin.com.ua/ua/tariff/gas/

Обрати собі постачальника можна, наприклад, на цьому сайті: https://gasoteka.ua-energy.org/?gclid=Cj0KCQiArvX_BRCyARIsAKsnTxNLHh9osrvQGX_ynG2upMtcxhB_Z1ddiCCVazjUWwAx6mR6DZstXkEaAoNbEALw_wcB

Чи пошукати на сайтах постачальників покрокову інструкцію, наприклад, як це є на сайті НАК "Нафтогаз України", чиї офіси є також в Білій Церкві: https://gas.ua/uk/home/tariffs

Водночас після протестів українців проти підвищення вартості ціни на газ, уряд обіцяє вжити заходів щодо зниження ціни, як на газ, так і на доставку.

"На виконання доручення Президента України, під час наради з керівництвом Міненерго, НАК «Нафтогаз», НКРЕКП, Оператором ГТС та представниками Офісу Президента було напрацьовано два підходи, які дозволять суттєво знизити тарифи на газ для населення.

Перший підхід — це формування тарифів на газ за формулою «ціна на європейських хабах «мінус» транспортування газу до України», який пропонує Міністерство енергетики. Крім того, пропонується тимчасово обмежити маржу для газопостачальників. Очікуваний результат: суттєве зниження тарифів і нівелювання спроб спекулянтів зберегти надприбутки в умовах формування нових європейських правил.

Другий підхід, який пропонує державна компанія «Нафтогаз», — це посилення конкуренції на ринку шляхом обов’язкової публікації всіма газопостачальними компаніями свого річного тарифу на газ, як це вже робить «Нафтогаз». Крім того, пропонується, аби газопостачальні компанії почали активно конкурувати за базу споживачів, що призведе до зниження тарифів у межах відкритих торгів. Очікуваний результат: посилення конкуренції та, як наслідок, суттєве зменшення платіжок для українців.

Також за результати наради з відповідальними відомствами сформовано механізм, який дозволить зменшити ціну на транспортування газу. НКРЕКП терміново починає ретельну перевірку всіх газопостачальників, які на сьогодні мають найвищі тарифи на цю послугу", - йдеться у повідомленні на сайті Урядового порталу.

P.S. Продавцем газу в Білій Церкві в основному є ТОВ "Київоблагаззбут", хоча ще 13 компаній можуть продавати газ у нашому місті, які саме, дивіться ТУТ. Постачальником газу є ПАТ "Київоблгаз".