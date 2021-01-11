Депутати затвердили програму забезпечення пожежної безпеки багатоповерхівок

24 грудня на засіданні п'ятої сесії БМР було прийнято програму забезпечення пожежної безпеки будинків підвищеної поверховості в Білоцерківській міській територіальній громаді «Безпечне житло» на 2021-2023 роки. Нині таких будинків - 20. Всього потрібно 45 млн грн.