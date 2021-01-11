Депутати затвердили програму забезпечення пожежної безпеки багатоповерхівок

Порядок фінансування, звісно у разі, якщо ці кошти будуть закладені в міський бюджет, такий:
|
№
п/п
|Адреса
|
Сума фінансування,
тис. грн., по роках
|2021
|2022
|2023
|1
|вул.Я. Мудрого, 42
|Капітальний ремонт систем протипожежного захисту (в т.ч. ПКД)
|1200,60
|2
|бульв. Княгині Ольги, 13
|1200,60
|3
|бульв. Княгині Ольги, 13-А
|1200,60
|4
|вул. Героїв Крут, 81
|1200,60
|5
|бульв. Княгині Ольги,17
|60,00
|1200,00
|6
|бульв. Княгині Ольги, 17-А
|60,00
|1200,00
|7
|вул.Я. Мудрого, 62
|60,00
|1200,00
|8
|бульв. Княгині Ольги, 3-А
|60,00
|1200,00
|9
|бульв. Княгині Ольги, 3
|60,00
|1200,00
|10
|вул. Леваневського, 28
|60,00
|1200,00
|11
|вул.Грибоєдова, 24
|60,00
|1200,00
|12
|вул.Леваневського, 28-А
|60,00
|1200,00
|13
|вул. Леваневського, 32
|
1200,00
|14
|вул. Леваневського, 40
|1260,00
|15
|вул. Леваневського, 46
|1260,00
|16
|вул. Леваневського, 50/5
|1260,00
|Всього:
|6480,00
|6180,00
|7380,00
|1
|
Придбання автовишки АД-50
|25000,00
|
Всього по програмі:
45040,00
|6480,00
|31180,00
|7380,00