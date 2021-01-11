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Депутати затвердили програму забезпечення пожежної безпеки багатоповерхівок

  • Понеділок, січ. 11 2021
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Депутати затвердили програму забезпечення пожежної безпеки багатоповерхівок

24 грудня на засіданні п'ятої сесії БМР було прийнято програму забезпечення пожежної безпеки будинків підвищеної поверховості в Білоцерківській міській територіальній громаді «Безпечне житло» на 2021-2023 роки. Нині таких будинків - 20. Всього потрібно 45 млн грн.

Порядок фінансування, звісно у разі, якщо ці кошти будуть закладені в міський бюджет, такий: 

п/п

 Адреса

Сума фінансування,

тис. грн., по роках

  
2021 2022 2023
1 вул.Я. Мудрого, 42 Капітальний ремонт систем протипожежного захисту   (в т.ч. ПКД) 1200,60    
2 бульв. Княгині Ольги, 13 1200,60    
3 бульв. Княгині Ольги, 13-А 1200,60    
4 вул. Героїв Крут, 81 1200,60    
5 бульв. Княгині Ольги,17 60,00 1200,00  
6 бульв. Княгині Ольги, 17-А 60,00 1200,00  
7 вул.Я. Мудрого, 62 60,00 1200,00  
8 бульв. Княгині Ольги, 3-А 60,00 1200,00  
9 бульв. Княгині Ольги, 3 60,00 1200,00  
10 вул. Леваневського, 28   60,00 1200,00
11 вул.Грибоєдова, 24   60,00 1200,00
12 вул.Леваневського, 28-А   60,00 1200,00
13 вул. Леваневського, 32

1200,00

    
14 вул. Леваневського, 40     1260,00
15 вул. Леваневського, 46     1260,00
16 вул. Леваневського, 50/5     1260,00
  Всього:   6480,00 6180,00 7380,00
1

Придбання автовишки АД-50

     25000,00  
 

Всього по програмі:

45040,00

   6480,00 31180,00 7380,00

 

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Опубліковано в ЖКГ

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