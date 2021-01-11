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Для компенсації витрат на енергоефективні заходи місто виділяє 5 млн грн для ОСББ

  • Понеділок, січ. 11 2021
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Для компенсації витрат на енергоефективні заходи місто виділяє 5 млн грн для ОСББ

24 грудня 2020 року на засіданні п’ятої сесії Білоцерківської міської ради була прийнята Πрограма з відшкодування частини витрат на енергоефективні заходи для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) Білоцерківської міської територіальної громади на 2021–2023 роки («Енергоефективний дім»), яка передбачає на ці цілі 5 млн грн з міського бюджету на 2021 рік. 

Згідно цієї програми, часткове відшкодування витрат ОСББ на здійснення заходів з енергоефективності у багатоквартирному житловому будинку буде проводитися шляхом перерахування на рахунок ОСББ 20% вартості робіт (послуг), обладнання та матеріалів, перелік яких наведено в Додатку 2 до Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ», затвердженої рішенням Наглядової ради ДУ «Фонд енергоефективності» 16 серпня 2019 року.

Для ОСББ, чиї заявки на участь були в числі перших 500, схвалених Фондом енергоефективності, та які отримують 20% додаткової компенсації за рахунок Гранту Фонду енергоефективності, часткове відшкодування за Програмою здійснюється у розмірі 10 % вартості робіт (послуг), обладнання та матеріалів, і лише в разі обрання ОСББ Пакету заходів «Б» Комплексний. Детальніше з програмою можна ознайомитися на сайті БМР.

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Опубліковано в ЖКГ

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