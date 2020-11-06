Розширено перелік енергоефективних заходів, на які видаватимуть "теплі кредити" у 2021 році

У 2021 році «теплі кредити» розширено на системи накопичення, електрозарядки та розумні лічильники електроенергії. Про це повідомив т.в.о. Голови Держенергоефективності Костянтин Гура. Також для термомодернізації 310 багатоквартирних будинків по Україні зарезервовані кошти в Фонді енергоефективності.

«У 2021 році таку затребувану серед населення програму, як «теплі кредити», продовжено для індивідуальних будинків. При цьому, розширено перелік обладнання, на яке можна залучити кредит. Тепер учасники програми можуть отримати відшкодування 35% суми кредиту на встановлення електроакумуляторів, електрозарядок та інтелектуальних лічильників електроенергії», - наголосив Костянтин Гура.

Для термомодернізації 310 багатоквартирних будинків зарезервовані кошти в Фонді енергоефективності.

Від 310 ОСББ прийняті заявки для участі у програмі «Енергодім». Для всіх цих багатоквартирних будинків вже зарезервовані кошти у Фонді енергоефективності. Таким чином ОСББ зможуть відшкодувати до 70% витрат на заходи з термомодернізації.

Сумарна вартість проєктів від усіх 310 ОСББ, що беруть участь у програмі «Енергодім», складає близько 2,1 млрд грн, з яких 1,4 млрд будуть відшкодовані за рахунок Фонду енергоефективності.

Найактивнішими регіонами України, населення яких бере участь у програмі «Енергодім», є Волинська (67 заявок), Львівська (32 заявки) та Миколаївська (28 заявок) області.

«Мешканці термомодернізованих багатоквартирних будинків зможуть зменшити свої видатки на тепло принаймні вдвічі. Щоб допомогти ОСББ зробити свої будинки енергоефективними, держава та європейські донори запровадили Програму «Енергодім». На сьогодні 310 ОСББ беруть участь у цій програмі, що дозволить їм компенсувати до 70% витрат на термомодернізацію. У Фонді енергоефективності для цих проєктів вже зарезервовано близько 1,4 млрд грн. А потенційно отримати таку компенсацію наразі можуть півтори тисячі ОСББ», – зазначає Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

Нагадаємо, що програма «Енергодім» розпочала свою дію з 3 вересня 2019 року та визначає умови та порядок надання Фондом енергоефективності грантів для ОСББ для часткового відшкодування витрат на заходи з енергоефективності.

Програма «Енергодім» діє у співпраці між Фондом енергоефективності, діяльність якого фінансується із державного бюджету та Міжнародною Фінансовою Корпорацією (IFC), яка адмініструє Мультивалютний донорський трастовий фонд (МДТФ). Зокрема донорами МДТФ є Європейський Союз та Уряд Німеччини.

На сьогодні, держава вклала у статутний капітал Фонду енергоефективності 2,7 млрд грн, ще 100 млн грн передбачено у Державному бюджеті на 2021 рік. До того ж за Угодами з ЄС донори також передбачили грантову допомогу Україні у розмірі 100 млн євро. Разом цих коштів вистачить, щоб реалізувати близько півтори тисячі проєктів термомодернізації багатоквартирних будинків.

За програмою ОСББ можуть обрати один з двох пакетів термомодернізації. Пакет А «Легкий» складається з відносно недорогих заходів енергоефективності з високим рівнем окупності інвестицій (перш за все модернізація інженерних систем будинку: встановлення лічильника теплової енергії, встановлення індивідуального теплового пункту, заміна котла, теплоізоляція або заміна трубопроводів тощо).

Пакет Б «Комплексний» включає в себе всі заходи Пакета А (якщо вони не були впроваджені раніше), а також утеплення стін, даху, горища, підвалу, заміна або ремонт зовнішніх дверей, вікон та балконів у місцях загального користування.

Наразі за обома пакетами ОСББ можуть отримувати поетапне фінансування від Фонду. Середня вартість проєкту «Легкий» складає 1,6 млн грн, а проєкту «Комплексний» – 8,3 млн грн.

Максимальний строк, коли ОСББ може отримати всі транші від Фонду енергоефективності, складає 12 місяців для проекту «Легкий» та 24 місяці для проекту «Комплексний».

Фонд енергоефективності відшкодовує ОСББ 40% вартості робіт та матеріалів для пакету А та 50% – для пакету Б. Крім того, для перших 500 ОСББ, які візьмуть участь у програмі Фонду, відшкодовуються додаткові 20%. Тобто максимальний відсоток відшкодування для перших 500 ОСББ складає 70% від загальної суми проєкту.

Враховуючи те, що 310 заявок від ОСББ вже прийняті, «бонусною» пропозицією можуть скористатись ще 190 ОСББ.

За матеріалами Урядового порталу

P.S. 24 грудня 2020 року на засіданні п’ятої сесії Білоцерківської міської ради була прийнята Πрограма з відшкодування частини витрат на енергоефективні заходи для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) Білоцерківської міської територіальної громади на 2021–2023 роки («Енергоефективний дім»), яка передбачає на ці цілі 5 млн грн з міського бюджету на 2021 рік.

Згідно цієї програми, часткове відшкодування витрат ОСББ на здійснення заходів з енергоефективності у багатоквартирному житловому будинку буде проводитися шляхом перерахування на рахунок ОСББ 20% вартості робіт (послуг), обладнання та матеріалів, перелік яких наведено в Додатку 2 до Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних будинків «ЕНЕРГОДІМ», затвердженої рішенням Наглядової ради ДУ «Фонд енергоефективності» 16 серпня 2019 року.

Для ОСББ, чиї заявки на участь були в числі перших 500, схвалених Фондом енергоефективності, та які отримують 20% додаткової компенсації за рахунок Гранту Фонду енергоефективності, часткове відшкодування за Програмою здійснюється у розмірі 10 % вартості робіт (послуг), обладнання та матеріалів, і лише в разі обрання ОСББ Пакету заходів «Б» Комплексний. Детальніше з програмою можна ознайомитися на сайті БМР.