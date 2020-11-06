Уряд дозволи призначати субсидії без відомостей про сплату ЄСВ

23 грудня 2020 року на засіданні Уряду прийняте рішення, яке передбачає призначення житлових субсидій, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та допомоги на дітей одиноким матерям, особам, яким надається допомога по частковому безробіттю на період карантину, без сплати ними або за них ЄСВ.