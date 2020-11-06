При обчисленні розміру цих видів державної допомоги передбачається врахування до середньомісячного сукупного доходу зазначених осіб, а також осіб, які отримують щомісячну компенсаційну виплату, призначену непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, фактично отриманих такими особами доходів.
Уряд дозволи призначати субсидії без відомостей про сплату ЄСВ
- Понеділок, січ. 04 2021
- Автор bc-news
23 грудня 2020 року на засіданні Уряду прийняте рішення, яке передбачає призначення житлових субсидій, державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та допомоги на дітей одиноким матерям, особам, яким надається допомога по частковому безробіттю на період карантину, без сплати ними або за них ЄСВ.
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Опубліковано в ЖКГ
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