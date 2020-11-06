Новий тариф на електроенергію з 1 січня 2021 року

28 грудня 2020 року Уряду схвалив постанову «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 05 червня 2019 р. № 483», якою, зокрема, було подовжено строк дії Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії (ПСО).

Постанову прийнято з метою уникнення стрімкого зростання тарифу для населення вже з січня наступного року. Так, термін дії чинного механізму ПСО спливає 01.01.2021 і у разі неприйняття запропонованих змін ціна на електроенергію для побутових споживачів мала б формуватися на ринкових умовах, що призвело б до різкого, більш ніж в 2,5 рази, зростання тарифу на електричну енергію для населення (до близько 3.30 грн/кВтгод).

Відповідно, зазначеною постановою визначено єдину фіксовану ціну на електричну енергію для побутових споживачів – 1,68 грн/кВт год. Фактично, тариф для населення до 31.03.2021 збережено на поточному рівні (не враховуючи пільгову ціну за перші 100 кВт год/міс, яку уряд скасував!!!).

Водночас збережено і залишено без змін коефіцієнти дво- та тризонного обліку електричної енергії. Тому у разі встановлення, до прикладу, двозонного обліку електричної енергії, її ціна у нічний час буде на 50% меншою.

Зміни в ПСО також дозволять забезпечити фінансову стабілізацію ринку електричної енергії протягом січня – березня 2021 року та сталу роботу енергетичних підприємств, на яких покладені спеціальні обов’язки із забезпечення загальносуспільних інтересів (НАЕК «Енергоатом», ПрАТ «Укргідроенерго», НЕК «Укренерго»).

Поряд з тим Міненерго спільно з НКРЕКП та іншими учасниками ринку електричної енергії протягом наступного місяця планує напрацювати удосконалений сценарій фінансового збалансування ринку електричної енергії у 2021 році, на підставі якого Уряду буде запропонована оновлена редакція ПСО.

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