З 1 січня вартість послуг ТОВ "Білоцерківвода" подорожчає до 34, 25 грн за 1 куб м

а) на централізоване водопостачання:
споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, – 4,23 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, – 12,64 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
б) на централізоване водовідведення – 15,90 за 1 куб. м (без податку на додану вартість);
Отже, для населення вартість 1 куб м води буде обходитися у 34, 25 грн з ПДВ
Наразі тариф становить 26, 27 грн за 1 ку б м
Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2021 року.