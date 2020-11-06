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З 1 січня вартість послуг ТОВ "Білоцерківвода" подорожчає до 34, 25 грн за 1 куб м

  • Середа, груд. 30 2020
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З 1 січня вартість послуг ТОВ &quot;Білоцерківвода&quot; подорожчає до 34, 25 грн за 1 куб м

16 грудня 2020 року НКРЕКП прийняла постанову "Про внесення змін до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 16 червня 2016 року № 1141", якою підвищила тариф на послуги водопостачання та водовідведення ТОВ "Білоцерківвода"

а) на централізоване водопостачання:

споживачам, які є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення, – 4,23 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);

споживачам, які не є суб’єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення,12,64 грн за 1 куб. м (без податку на додану вартість);

б) на централізоване водовідведення – 15,90 за 1 куб. м (без податку на додану вартість);

Отже, для населення вартість 1 куб м води буде обходитися у 34, 25 грн з ПДВ

Наразі тариф становить 26, 27 грн за 1 ку б м

Ця постанова набирає чинності з 01 січня 2021 року.

 

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Опубліковано в ЖКГ

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