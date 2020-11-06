Родинний підряд або хто наряджав місто до новорічних свят

Підприємство ТОВ «Ландшафтний підряд» отримало замовлення від ДЖКГ та відділу культури і туризму на святкове оформлення міста до новорічних свят та закупівлю новорічних гірлянд на загальну суму 274 200 грн.

За ці кошти підприємства мало виконати такі роботи:

Монтаж електрогірлянди «Мотиви» на вул. Л.Курбаса

Доставка , ремонт, монтаж фотозони «2021» в т.ч.заміна цифри

Монтаж електрогірлянди на Торговій площі (ретролампочки)

Монтаж ілюмінації на будівлі БРУМ

Монтаж електрогірлянд на дерева Торгова Площа

Доставка, монтаж, ремонт світлової фігури «Куля»

Доставка, ремонт, монтаж «Червоні кулі» вул. Я. Мудрого

Монтаж каркасу та електрогірлянди Новорічної ялинки

Прикрашання головної ялинки іграшками

Монтаж електрогірлянди "Зоряне небо" площа Т.Шевченка

Доставка, монтаж огородження ялинки

Варто зазначити, що підприємство належить Доміловській Галині Олександрівні, чоловік якої – Андрій В'ячеславович Доміловський – є директором КП БМР «Парк культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка».

Загалом ТОВ «Ландшафтний підряд» у 2020 році не було обділене підрядами, на яких за 2020 рік заробило 3,3 млн грн.

У 2019 році місто прикрашав ФОП Гусак Анатолій Володимирович на загальну суму 305 116 грн.