Родинний підряд або хто наряджав місто до новорічних свят

За ці кошти підприємства мало виконати такі роботи:
- Монтаж електрогірлянди «Мотиви» на вул. Л.Курбаса
- Доставка , ремонт, монтаж фотозони «2021» в т.ч.заміна цифри
- Монтаж електрогірлянди на Торговій площі (ретролампочки)
- Монтаж ілюмінації на будівлі БРУМ
- Монтаж електрогірлянд на дерева Торгова Площа
- Доставка, монтаж, ремонт світлової фігури «Куля»
- Доставка, ремонт, монтаж «Червоні кулі» вул. Я. Мудрого
- Монтаж каркасу та електрогірлянди Новорічної ялинки
- Прикрашання головної ялинки іграшками
- Монтаж електрогірлянди "Зоряне небо" площа Т.Шевченка
- Доставка, монтаж огородження ялинки
Варто зазначити, що підприємство належить Доміловській Галині Олександрівні, чоловік якої – Андрій В'ячеславович Доміловський – є директором КП БМР «Парк культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка».
Загалом ТОВ «Ландшафтний підряд» у 2020 році не було обділене підрядами, на яких за 2020 рік заробило 3,3 млн грн.
У 2019 році місто прикрашав ФОП Гусак Анатолій Володимирович на загальну суму 305 116 грн.