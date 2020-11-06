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Родинний підряд або хто наряджав місто до новорічних свят

  • Середа, груд. 30 2020
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Родинний підряд або хто наряджав місто до новорічних свят

Підприємство ТОВ «Ландшафтний підряд» отримало замовлення від ДЖКГ та відділу культури і туризму на святкове оформлення міста до новорічних свят та закупівлю новорічних гірлянд на загальну суму 274 200 грн.

За ці кошти підприємства мало виконати такі роботи:

  • Монтаж електрогірлянди «Мотиви» на вул. Л.Курбаса
  • Доставка , ремонт, монтаж фотозони «2021» в т.ч.заміна цифри
  • Монтаж електрогірлянди на Торговій площі (ретролампочки)
  • Монтаж ілюмінації на будівлі БРУМ
  • Монтаж електрогірлянд на дерева Торгова Площа
  • Доставка, монтаж, ремонт світлової фігури «Куля»
  • Доставка, ремонт, монтаж «Червоні кулі» вул. Я. Мудрого
  • Монтаж каркасу та електрогірлянди Новорічної ялинки
  • Прикрашання головної ялинки іграшками
  • Монтаж електрогірлянди "Зоряне небо" площа Т.Шевченка
  • Доставка, монтаж огородження ялинки

Варто зазначити, що підприємство належить Доміловській Галині Олександрівні, чоловік якої – Андрій В'ячеславович Доміловський – є директором КП БМР «Парк культури та відпочинку ім. Т. Г. Шевченка».

Загалом ТОВ «Ландшафтний підряд» у 2020 році не було обділене підрядами, на яких за 2020 рік заробило 3,3 млн грн.

У 2019 році місто прикрашав ФОП Гусак Анатолій Володимирович на загальну суму 305 116 грн.

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Опубліковано в ЖКГ

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