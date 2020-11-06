Опалення у Білій Церкві: подорожчає чи ні?

На сайті КП БМР "Білоцерківтепломережа" з'явилася новина про підвищення тарифу на опалення. Пропонується провести з цього приводу громадські обговорення через платформу Zoom 21 грудня 2020 року. Громадяни почали цікавитися, на скільки ж підвищиться тариф. Згідно інформації КП БМР "Білоцерківтепломережа", всього лише на 2,485%.

Звідкіля взялася цифра у 2,485%? Щоб це зрозуміти, треба провести ціле детективне розслідування, оскільки карколомні ходи з «підвищення-пониження» тарифу офіційно не коментуються ані комунальним підприємством, ані міською владою.

Тож нагадаємо історію питання. 14 лютого 2020 року постановою НКРЕКП був встановлений тариф для КП БМР «Білоцерківтепломережа» на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання у розмірі 1696, 8 грн за 1 Гкал. Про це випадково громада дізналася від депутата міськради Андрія Короля під час сесії. Міський голова Геннадій Дикий тоді жодним чином не прокоментував факт підвищення вартості опалення.

Питання №1: Чому ж міський голова відмовився коментувати це рішення НКРЕКП? Білоцерківські споживачі послуг «Білоцерківтепломережі» не заслуговують на чіткі пояснення?

А вже 11 лютого на засіданні виконкому БМР було прийнято рішення зобов`язати КП БМР «Білоцерківтепломережа» застосувати коефіцієнт 0,93 при здійсненні нарахувань за опалення у січні 2020 року для населення. Цей коефіцієнт передбачає знижку в розмірі 7%. Тільки от не зрозуміло від якої суми.

Якщо від діючої до 14 січня 2020 року вартості опалення (1550, 83 грн), то вартість мала б знизитися до 1442 грн. за 1 Гкал. Якщо ж від вартості, затвердженої 14 січня 2020 року (1696, 82 грн), то вартість мала б становити 1578, 05 грн. Однак, вона так і лишилася на рівні 1550, 83 грн.

Питання №2: Для чого тоді чиновники приймали рішення про коефіцієнт 0,93?

З’ясувати це журналістам не вдалося. Після засідання виконкому мер Геннадій Дикий просто втік у свій кабінет.

Виявляється після січневих тарифних рішень вартість опалення у Білій Церкві то знижувалася, то зростала. Але по-тихому. НКРЕКП встигла за цей час тричі внести зміни в тариф на опалення:

рішенням від 17 березня 2020 року вартість опалення знизилася до 1516, 38 грн за 1 Гкал;

рішенням від 10 червня 2020 року встановлено вартість 1 куба гарячої води для Білої Церкви, де гарячої води немає вже з 2017 року, на рівні 84, 56 грн за 1 куб метр;

рішенням від 30 листопада 2020 року вартість опалення знову зросла до 1823, 29 грн за 1 Гкал. У рішенні написано, що постанова набирає чинності з 01 грудня 2020 року . Цією ж постановою збільшене вартість гарячої води до 98,90 грн за 1 куб м.

При цьому жодних громадських слухань не проводилося. І лише коли тариф має зрости з 1823, 29 грн до 1869, 12 грн, вирішили провести громадські слухання.

Питання №3. Виходить, що збільшення тарифу з 1550, 83 грн до 1823, 29 грн, тобто на 272, 46 грн (14, 94%) не потребувало громадського обговорення, а збільшення тарифу на 45, 83 (2,485%) уже потребує громадського обговорення???

Також не зрозуміло, чи отримають білоцерківці платіжки грудень по новому тарифу 1823, 29 грн за 1 Гкал чи ще по старому тарифу 1550, 83 грн. КПБМР «Білоцерківтепломережа» офіційних роз’яснень з цього приводу не надає, але не офіційно повідомляють, що за грудень буде діяти ще старий тариф, бо для введення нового тарифу не вистачає нормативної бази.

Зрозуміло лише одне, що споживач послуги централізованого опалення у Білій Церкві може в один прекрасний день побачити у своїй платіжці за опалення такий тариф, який його просто шокує. А міська влада знову або промовчить, або почне пояснювати, що тариф зростав потрошку, просто ви були не в курсі.