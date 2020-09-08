Влада Білої Церкви ніяк не реагує на те, що жителі Леваневського лишилися без опалення

Місцеві вибори пройшли, а масив Леваневського до сих пір залишається без опалення. Міська влада мовчить і ніяк не коментує ситуацію.

Річ у тім, що Білоцерківська ТЕЦ не може наразі підігрівати масив, як вона це робила до цього часу. По-перше, на сайті НАК «Нафтогаз України» двічі на тиждень публікується інформація про підприємства, борги яких ставлять під загрозу вчасний старт опалювального сезону. Серед них не перший місяць значиться ПрАТ «Білоцерківська ТЕЦ». Сума боргу – 100 551 466 грн.

По-друге, наприкінці серпня голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін повідомив, що у Білій Церкві може бути зірваний опалювальний сезон. «В розпалі підготовка до опалювального сезону. У нас важка ситуація з його стартом склалася у місті Біла Церква. ПРАТ «Білоцерківська теплоелектроцентраль» вперше повністю припинила виробництво електричної та теплової енергії. Якщо роботу не буде відновлено найближчим часом, є ризик того, що на зиму без тепла можуть залишитися 60 тис. людей або майже четверть міста», - заявив Володін.

За словами чиновника, причиною зупинки виробництва електричної та теплової енергії є багатомільйонна заборгованість самого підприємства, а також великий борг перед «Білоцерківською ТЕЦ» за спожиту енергію.

«Виходом може стати внесення змін до постанови Кабінету міністрів, яка регулює умови постачання природного газу, так звана ПСО. Зокрема, розділити відповідальність у частині оплати за газ, використаний для виробництва електрики та виробництва тепла. Це надасть можливість «Білоцерківській ТЕЦ» мати ліміти газу, які прогарантують стабільний опалювальний сезон для населення», - сказав Володін.

Але виходу із ситуації поки не настало. А міський голова Геннадій Дикий, обраний повторно на цю посаду за попередніми підрахунками, мовчить, ніяк не коментуючи ситуацію.