Влада Білої Церкви ніяк не реагує на те, що жителі Леваневського лишилися без опалення

Річ у тім, що Білоцерківська ТЕЦ не може наразі підігрівати масив, як вона це робила до цього часу. По-перше, на сайті НАК «Нафтогаз України» двічі на тиждень публікується інформація про підприємства, борги яких ставлять під загрозу вчасний старт опалювального сезону. Серед них не перший місяць значиться ПрАТ «Білоцерківська ТЕЦ». Сума боргу – 100 551 466 грн.
По-друге, наприкінці серпня голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін повідомив, що у Білій Церкві може бути зірваний опалювальний сезон. «В розпалі підготовка до опалювального сезону. У нас важка ситуація з його стартом склалася у місті Біла Церква. ПРАТ «Білоцерківська теплоелектроцентраль» вперше повністю припинила виробництво електричної та теплової енергії. Якщо роботу не буде відновлено найближчим часом, є ризик того, що на зиму без тепла можуть залишитися 60 тис. людей або майже четверть міста», - заявив Володін.