10 млн грн заборгувало населення Білоцерківського району за доставку газу

Станом на 10 липня 2020 року населенняКиївщини заборгувало за доставку газу 128 млн436 тис грн. Найбільше – майже 25 млн грн мають сплатити жителі Києво-Святошинського району. Заборгованість Васильківського району складає майже 11 млн грн. По 10 млн заборгованості налічується у жителів Білоцерківського, Броварського та Бориспільського районів.

Відповідно до Закону України «Про ринок природного газу» в грудні 2019 року НКРЕКП ухвалено рішення, що з 1 січня 2020 року із платіжки за газ відокремлено плату за доставку (розподіл) газу, а саме за обслуговування газових мереж.

У компанії говорять, що ситуація з підготовкою до опалювального сезону є вкрай критичною, адже існуюча заборгованістьза доставку газу може перешкодити плановим ремонтним роботам тапризвести до зриву опалювального сезону. Отримані кошти мають бути направлені на роботу аварійної газової служби, ремонти газорозподільної системи, обстеження газопроводів, підтримку тиску газу в мережах, локалізацію та ліквідацію аварійних ситуацій, а також заміну зношених ділянок газопроводів.

Білоцерківське відділення АТ "Київоблгаз"