Що чекає на боржників за житлово-комунальні послуги?

За даними Державної служби статистики України заборгованість населення за спожиті житлово-комунальні послуги станом на 1 травня 2020 року становила 63,1 млрд грн. Саме тому був розроблений законопроєкт №3613 «Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку погашення заборгованості споживачів з оплати житлово-комунальних послуг».

За її словами, в поточному році пільг і субсидій на сплату ЖКП в державному бюджеті передбачено 39 млрд грн. Отримують пільги і субсидії 5 млн домогосподарств – це третина всіх домогосподарств України. Решта споживачів мають достатній рівень доходів, виходячи з того, що вони не звернулись за отриманням субсидій, тому повинні самотужки проводити розрахунки за надані послуги.

Норми законопроєкту передбачають розстрочення заборгованості, яка буде обліковуватися за споживачем комунальних послуг на 1 жовтня поточного року, рівними частинами протягом 60 місяців. Тобто протягом п’яти наступних років. При умові, що загальна сума платежів (поточних та платежів по погашенню реструктуризованої заборгованості) не повинна перевищувати 25% доходів для субсидіантів і 20% – для пенсіонерів та інших осіб, які отримують будь-які види соціальної допомоги. На споживачів, які уклали договір про реструктуризацію заборгованості поширюється діючий порядок нарахування субсидій на оплату житлово-комунальних послуг для оплати поточних платежів.

Також ним запроваджуються певні тимчасові обмеження до боржників з оплати за житлово-комунальні послуги. Зокрема, за рішенням суду може бути обмежено право виїзду за межі України, керування транспортними засобами, користування зброєю, полювання. У разі не укладання договору реструктуризації та несплати поточних платежів, заборгованість, що утворилася станом на 01.10.2020, стягується за рішенням суду. Заходи, які можуть бути застосовані до боржника, визначаються Законом України «Про виконавче впровадження».

Передбачено, що у разі, якщо сума, яка підлягає стягненню за виконавчим провадженням, не перевищує 20 розмірів мінімальної заробітної плати (станом на 01.01.2020 це 94460 гривень), звернення стягнення на єдине житло боржника та земельну ділянку, на якій розташоване таке житло, не здійснюється. У разі незгоди з сумою боргу, споживач звертатиметься до Комісій на місцевому рівні, де розбиратимуться з питанням боргу. Крім того, якщо споживач упевнений у своїй правоті він може звернутися до суду у будь-який час.