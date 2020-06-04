Коли з'являться префекти, нові райони та що буде з РДА і ОДА

12 червня на позачерговому засіданні Кабінету Міністрів України було визначено адміністративні центри та затверджено території 1470 територіальнтх громад усіх областей з доопрацюванням. На підставі цих рішень, Центральна виборча комісія зможе призначити перші місцеві вибори у 2020 році на новій територіальній основі.

15 червня в Міністерстві розвитку громад та територій України відбулася онлайн прес-конференція Міністра Олексія Чернишова на тему «100 днів роботи Уряду – звіт Мінрегіону». Одним із надважливих питань, яке сьогодні турбує та цікавить суспільство, є децентралізація, мета якої передача повноважень та фінансів на рівень територіальних громад. Під час прес-конференції представники ЗМІ поставили Олексію Чернишову низку запитань в частині децентралізації.

Скільки спроможних територіальних громад буде створено в Україні і коли цей процес буде завершено?

– Наразі Уряд визначив адміністративні центри та затвердив території понад 1470 територіальних громад (міських, селищних, сільських) замість 11250 існуючих, в основному малоспроможних громад, які були станом на 01 січня 2015 року. Говорити про їх юридичне створення можна буде після проведення чергових місцевих виборів у жовтні 2020 року.

Коли запрацює інститут префектів?

– Інститут префектів може бути створений лише після відповідних змін до Конституції України. Префекти почнуть працювати після прийняття відповідного пакету законів, зокрема «Про префекта». Буде певний перехідний період необхідний для навчання префектів і створення префектур. У цей час функції префектів виконуватимуть голови ОДА і РДА. До основних повноважень префектів буде віднесено: адміністративний нагляд за законністю актів ОМС відповідних рівнів; здійснення координаційних повноважень щодо територіальних органів ЦОВВ на відповідних рівнях; забезпечення виконання державних програм.

Коли буде завершено створення нових районів і скільки їх буде?

– Утворення/ліквідація районів – це виключна компетенція Верховної Ради України. 12 червня Уряд підтримав проєкт постанови Парламенту про ліквідацію 490 та утворення 129 районів в усіх областях України. Остаточне рішення щодо кількості та формату районів буде визначатися рішенням ВРУ. Але це рішення необхідно прийняти на поточній сесії, щоб вибори до райрад пройшли на новій територіальній основі.

Як і коли будуть внесені зміни до Конституції України, щоб завершити процес децентралізації?

– Відсутність змін до Конституції в частині децентралізації суттєво ускладнює реалізацію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Для приведення законодавства до положень Європейської хартії, нам необхідно внести зміни щодо: системи адмінтерустрою, системи органів місцевого самоврядування на обласному і районному рівнях, зміни статусу місцевих державних адміністрацій.

Наразі тривають публічні обговорення проєкту змін до Конституції. Після цього проєкт має бути прийнятий на двох сесіях парламенту. На цій сесії, яка закінчується 17 липня, розгляд проєкту малоймовірний. Отже, можна прогнозувати, що парламент прийме зміни остаточно не раніше початку 2021 року.

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