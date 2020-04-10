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Як заплатити за електроенергію та газ, не виходячи з дому

  • П'ятниця, квіт. 10 2020
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Як заплатити за електроенергію та газ, не виходячи з дому

Несплата за електроенергію в одному місяці не звільнить від оплати в наступному, а лише призведе до накопичення заборгованості. Тож, як можна оплатити, не виходячи з дому?

 

Наразі функціонують дистанційні безготівкові канали оплати, які не потребують особистого візиту до банку.

За електроенергію:

- он-лайн системи оплати PINbank, Portmone та Pay hab, посилання на які є на сайті
ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК» http://koec.com.ua ;

- Приват 24;

- Сервіс ОЩАД 24/7

- інші.

Якщо Ви не знаєте як користуватися особистим кабінетом або використовувати он-лайн системи для оплати за електричну енергію, можгна зателефонувати до  Кол-центру: тел. 0800 30 49 09 (безкоштовний з будь-яких телефонів в Україні ).   

За газ:

Під час карантину споживачі природного газу можуть передавати показники лічильника та сплачувати за газ віддалено онлайн або з мобільних пристроїв.

Існує декілька способів оплати за газ та передачі показань онлайн:

  1. Реєстрація в особистому кабінеті на сайті 104.ua через Ваш комп’ютер, ноутбук чи мобільний телефон. Детальна інструкція за посиланням:http://bit.ly/cabinet104

До того ж під час карантину розроблено швидку експрес-реєстрацію в онлайн сервісі 104.ua, які користуються смартфонами. Потрібно зателефонувати на номер: 044 46 36 104 і назвати свій особовий рахунок. Після цього Особистий кабінет буде створено автоматично. Повідомлення з паролем для входу надійде на мобільний телефон клієнта. Логіном є номер мобільного телефону споживача. Достатньо перейти за посиланням, яке буде вказане в повідомленні, а на сайті ввести логін і пароль.

  1. Якщо у Вас мобільний Android, то для Вас розроблено мобільний додаток 104Mobile. Всі можливості додатку та як його завантажити за посиланням: http://bit.ly/104Android
  2. Якщо ви користуєтесь Viber, то для Вас розроблено чат-бот «7104ua». Він дозволяє передавати показання лічильника та оплачувати спожитий природний газ онлайн. Отримуйте доступ до даних особового рахунку - поточний стан розрахунків за газ, історіяоплат і показань лічильників. Посилання на покрокову інструкцію: http://bit.ly/7104uaViber 
  3. Для власників  iPhone розроблено мобільний додаток 104Mobile Light. З його допомогою можна швидко та зручно оплатити газ і передати показання лічильника.Як завантажити додаток за посиланням: http://bit.ly/104iPhone
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Опубліковано в ЖКГ
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