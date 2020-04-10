Як заплатити за електроенергію та газ, не виходячи з дому

Наразі функціонують дистанційні безготівкові канали оплати, які не потребують особистого візиту до банку.
За електроенергію:
- он-лайн системи оплати PINbank, Portmone та Pay hab, посилання на які є на сайті
ТОВ «КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЕК» http://koec.com.ua ;
- Приват 24;
- Сервіс ОЩАД 24/7
- інші.
Якщо Ви не знаєте як користуватися особистим кабінетом або використовувати он-лайн системи для оплати за електричну енергію, можгна зателефонувати до Кол-центру: тел. 0800 30 49 09 (безкоштовний з будь-яких телефонів в Україні ).
За газ:
Під час карантину споживачі природного газу можуть передавати показники лічильника та сплачувати за газ віддалено онлайн або з мобільних пристроїв.
Існує декілька способів оплати за газ та передачі показань онлайн:
- Реєстрація в особистому кабінеті на сайті 104.ua через Ваш комп’ютер, ноутбук чи мобільний телефон. Детальна інструкція за посиланням:http://bit.ly/cabinet104
До того ж під час карантину розроблено швидку експрес-реєстрацію в онлайн сервісі 104.ua, які користуються смартфонами. Потрібно зателефонувати на номер: 044 46 36 104 і назвати свій особовий рахунок. Після цього Особистий кабінет буде створено автоматично. Повідомлення з паролем для входу надійде на мобільний телефон клієнта. Логіном є номер мобільного телефону споживача. Достатньо перейти за посиланням, яке буде вказане в повідомленні, а на сайті ввести логін і пароль.
- Якщо у Вас мобільний Android, то для Вас розроблено мобільний додаток 104Mobile. Всі можливості додатку та як його завантажити за посиланням: http://bit.ly/104Android
- Якщо ви користуєтесь Viber, то для Вас розроблено чат-бот «7104ua». Він дозволяє передавати показання лічильника та оплачувати спожитий природний газ онлайн. Отримуйте доступ до даних особового рахунку - поточний стан розрахунків за газ, історіяоплат і показань лічильників. Посилання на покрокову інструкцію: http://bit.ly/7104uaViber
- Для власників iPhone розроблено мобільний додаток 104Mobile Light. З його допомогою можна швидко та зручно оплатити газ і передати показання лічильника.Як завантажити додаток за посиланням: http://bit.ly/104iPhone