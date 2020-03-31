Найбільші боржники за комунальні послуги живуть у заможних областях

На початку поточного року зросла заборгованість населення за спожиті житлово-комунальні послуги (без урахування газу та електроенергії). Так, станом на 1 березня 2020 року за даними Державної служби статистики України, заборгованість становить 32,69 млрд гривень.

«Загроза поширення коронавірусної хвороби внесла суттєві корективи в життя країни та громадян і цей плив вже відчувається у всіх сферах, зокрема, у ЖКГ. Уряд запровадив ряд першочергових кроків та заходів на підтримку населення під час карантину, серед яких – визначення на законодавчому рівні забезпечення безперервного надання комунальних послуг, а також заборона у період карантину та протягом 30 днів після його закінчення нараховувати та стягувати штрафи та пені за несвоєчасну сплату. Проте Мінрегіон звертає увагу на те, що це не означає повне скасування оплати за комунальні послуги. Складним для країни був минулий місяць, люди почали заощаджувати; очікуємо на дані за березень. Для забезпечення стабільного функціонування підприємств сфери ЖКГ маємо чітко розуміти тенденції по сплаті за послуги та упередити можливі ускладнення», – зазначив Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

За словами Олексія Чернишова, загалом цього року ситуація має й позитивні ознаки. Так, якщо порівнювати дані з показниками аналогічних періодів 2018-го та 2019 років, рівень оплати за комунальні послуги в Україні підвищився до 84,1% проти 75,6% та 72,2% відповідно.

Серед регіонів найвищий рівень розрахунків спостерігається у Вінницькій (93,3%), Сумській (93,0%) та Львівській (92,8%) областях. Найнижчий – у Херсонській (74,5%), Луганській (74,9%), Харківській (75,3%) та Кіровоградській (76,9%) областях.

Найменшу заборгованість зафіксовано в Чернівецькій, Закарпатській та Волинській областях.

При цьому найбільшу заборгованість мають місто Київ, Дніпропетровська та Харківська області.

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