Виконком вирішив завершити опалювальний сезон

3 квітня відбулося засідання виконкому БМР, яке проходило у закритому режимі. Інформація про прийняті рішення є лише на сайті БМР. Першим питанням розглянули можливість завершення опалювального сезону у Білій Церкві.

Прийняли стандартне рішення у таких випадках.

"Виходячи з кліматичних умов, згідно з будівельними нормами і правилами, правилами технічної експлуатації, нормами санітарного законодавства та іншими нормативними документами, в разі, якщо протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря перевищуватиме 8°С, закінчити опалювальний сезон 2019-2020 років в м. Біла Церква для житлового фонду, інших споживачів міста Біла Церква.

Комунальному підприємству Білоцерківської міської ради «Білоцерківтепломережа» продовжити подачу теплоносія для закладів охорони здоров’я, згідно із заявами керівників установ для забезпечення температурного режиму, встановленого нормативними документами.

Керівникам комунальних підприємств, організацій, установ, структурних підрозділів Білоцерківської міської ради забезпечити оперативне вирішення", - йдеться у тексті повідомлення.

Водночас конкретної дати завершення опалювального сезону 2019-2020 не розглядали.