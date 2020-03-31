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Обрати модель договору на комунальні послуги можна після 1 травня

  • Середа, квіт. 01 2020
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Обрати модель договору на комунальні послуги можна після 1 травня

Верховна Рада України прийняла Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)» (проект реєстр. № 3275), яким, зокрема, переноситься кінцева дата переукладення договорів співвласників багатоквартирних будинків з виконавцями комунальних послуг.

Отже, співвласники багатоквартирних будинків мають обрати модель договору на комунальні послуги (крім послуг з постачання електричної енергії та природного газу) не до 1 травня 2020 року, як було визначено в Законі України «Про житлово-комунальні послуги», а протягом п’яти місяців з дня заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), передбачених карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України.

Співвласники багатоквартирних будинків, незалежно від обраної ними форми управління будинком, зобов’язані прийняти рішення щодо кожного виду комунальної послуги, а виконавці комунальних послуг – укласти із ними договори про надання комунальних послуг відповідно до обраної співвласниками моделі організації договірних відносин.

 

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Опубліковано в ЖКГ

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