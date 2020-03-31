- Поінформуйте мешканців про карантин та умови убезпечення від розповсюдження вірусу. Розмістіть в під’їздах чи біля них плакати з інформацію про те, як себе поводити.
- Запровадьте періодичну дезінфекцію будинку: миття кабіни ліфту, першого поверху, ручок вхідних дверей, перил сходів тощо.
- Забезпечте заходами захисту прибиральників та двірників.
- За можливості обмежте доступ мешканців до дитячих та спортивних майданчиків
- Комунікуйте з мешканцями, які можуть потребувати сторонньої допомоги (одинокі люди літнього віку, важкохворі люди тощо), уточніть чи потребують вони допомоги і за можливості допоможіть самостійно або передайте інформацію органу місцевого самоврядування чи в місцевий штаб/волонтерську організацію, які опікуються цим питанням
- Підтримуйте зв’язок з органом місцевого самоврядування та штабами підтримки для координації спільних зусиль та обміну оперативною інформацією.
- Використовуйте систему електронної комунікації (врядування) в будинку, яка дозволить звузити необхідність особистого спілкування співвласників та дозволить підтримати комунікацію і зберегти позитивний емоційний клімат в будинку. Наприклад,
- ОСББ Онлайн - https://osbb-online.com/
- ОСББ 365 - https://osbb365.com/
- Мій дім онлайн - https://miydimonline.com.ua/
- iDom.ua - https://idom.ua/
- Моє ОСББ - https://moeosbb.com/
- Мій Арт-Офіс - https://art-office.com.ua/
Електронні сервіси для ОСББ та ЖБК, що допоможуть зменшити комунікацію під час карантину
- Вівторок, бер. 31 2020
- Автор bc-news
Рекомендації керівникам ОСББ, ЖБК на час карантину
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Опубліковано в ЖКГ
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Якби місцеві вибори відбулися восени, кого б обрали?
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