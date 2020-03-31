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Електронні сервіси для ОСББ та ЖБК, що допоможуть зменшити комунікацію під час карантину

  • Вівторок, бер. 31 2020
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Електронні сервіси для ОСББ та ЖБК, що допоможуть зменшити комунікацію під час карантину

Рекомендації керівникам ОСББ, ЖБК на час карантину

  • Поінформуйте мешканців про карантин та умови убезпечення від розповсюдження вірусу. Розмістіть в під’їздах чи біля них плакати з інформацію про те, як себе поводити.
  • Запровадьте періодичну дезінфекцію будинку: миття кабіни ліфту, першого поверху, ручок вхідних дверей, перил сходів тощо.
  • Забезпечте заходами захисту прибиральників та двірників.
  • За можливості обмежте доступ мешканців до дитячих та спортивних майданчиків
  • Комунікуйте з мешканцями, які можуть потребувати сторонньої допомоги (одинокі люди літнього віку, важкохворі люди тощо), уточніть чи потребують вони допомоги і за можливості допоможіть самостійно або передайте інформацію органу місцевого самоврядування чи в місцевий штаб/волонтерську організацію, які опікуються цим питанням
  • Підтримуйте зв’язок з органом місцевого самоврядування та штабами підтримки для координації спільних зусиль та обміну оперативною інформацією.
  • Використовуйте систему електронної комунікації (врядування) в будинку, яка дозволить звузити необхідність особистого спілкування співвласників та дозволить підтримати комунікацію і зберегти позитивний емоційний клімат в будинку. Наприклад,
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Опубліковано в ЖКГ

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Якби місцеві вибори відбулися восени, кого б обрали?

Олександра Поляруша - 2.9%
Андрія Короля - 6.4%
Павла Лавруся - 1.4%
Геннадія Дикого - 42.1%
нікого з вище названих - 40.7%
Павла Козирєва - 6.4%

Всього голосів: 140
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